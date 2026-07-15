Argentina vence a Inglaterra de virada e vai à final da Copa

Rio - Em um jogo muito disputado e cercado de rivalidade fora das quatro linhas, a Argentina levou a melhor contra a Inglaterra e garantiu a vaga na final da Copa do Mundo de 2026. Assim como nas fases anteriores, os argentinos não desistiram e lutaram até o fim para vencer os ingleses por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos. Gordon abriu o placar para a seleção inglesa, mas Enzo Fernández e Lautaro Martínez garantiram a virada dos hermanos.

Com a vitória, a Argentina garantiu a vaga na final da Copa do Mundo e vai decidir o título contra a Espanha, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. É a terceira vez que os argentinos vão disputar o título mundial desde 2014. Já a Inglaterra, por sua vez, vai disputar o terceiro lugar contra a França, no sábado (18), às 18h, em Miami, nos Estados Unidos.

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O jogo começou muito pegado. Empurrada pela torcida, a Argentina fez uma marcação dura desde o início e não deu muito espaço para a Inglaterra trabalhar a bola. Logo no primeiro minuto, Enzo Fernández chegou forte em Eliott Anderson e iniciou uma confusão. O clima quente dentro de campo persistiu até a pausa para hidratação por volta dos 25 minutos, sem muitas emoções.

Foram 19 faltas durante todo o primeiro tempo, sendo 12 da Argentina. A primeira finalização do jogo saiu apenas aos 32 minutos num toque de cabeça de Stones, da Inglaterra, mas sem perigo. A Argentina, mesmo com menos volume, teve a chance mais perigosa em chute de fora da área de Enzo Fernández, aos 37 minutos. Mas a primeira etapa terminou sem finalizações certas.

O panorama mudou na etapa final. Assim como no primeiro tempo, a Inglaterra controlou as ações no início e, dessa vez, conseguiu encontrar espaço. Sofrendo com a forte marcação dos argentinos, Harry Kane teve que se movimentar mais para construir. Dos pés do camisa 9, saiu o lançamento que desmontou a defesa argentina. Rice recebeu e abriu com Rogers, que cruzou na medida para Gordon escorar na segunda trave.

Após abrir o placar, a Inglaterra recuou as linhas, retrancou o time e deu muito campo para a Argentina. A partir disso, foi um bombardeio dos argentinos. Pickford fez um milagre em cabeceio de Nico González aos 23 minutos e, depois, contou com a ajuda da trave em cabeceio de MacAllister, aos 30. Porém, aos 40, Enzo Fernández acertou belo chute da entrada da área e empatou o jogo.

Empolgada com o gol e empurrada pela torcida, a Argentina cresceu e aproveitou que a Inglaterra sentiu a pressão. Nos acréscimos, MacAllister quase fez o gol da virada, mas acertou a trave, aos 46 minutos. Na sequência, Messi ficou com a sobra e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave para marcar o gol da virada e carimbar os atuais campeões na decisão pela segunda Copa consecutiva.