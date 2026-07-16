Pedro Emanuel estreia no Vasco diante do Vitória com a mesma base de Renato Gaúcho

Com a estreia do técnico português Pedro Emanuel, o Vasco volta ao Campeonato Brasileiro diante do Vitória, nesta quinta-feira, às 19h30, no Barradão, em jogo válido pela 19ª rodada. Esta será a primeira chance para o time carioca tentar deixar a zona de rebaixamento que, antes da Copa do Mundo, derrubou Renato Gaúcho.





O Vasco abre a zona de queda na 17ª colocação, com 20 pontos, enquanto o Vitória está um pouco melhor, com 22 e na 13ª posição. Os dois times, portanto, entram em campo com o mesmo objetivo: vencer para fugir da rabeira.





Durante o período sem jogos, o Vasco passou por mudanças importantes, com a saída de Renato Gaúcho e muitas turbulências nos bastidores envolvendo o futuro da SAF. Apesar de muitas especulações em termos de reforços, a única novidade será mesmo o novo técnico, que chegou ao Rio após passagem pelo futebol saudita.





Pedro Emanuel destacou a confiança em seu trabalho e comentou sobre a missão de recuperar o bom futebol do time de São Januário. "O desafio é grande. Nós temos uma intervenção que tem que ser imediata, porque, como é lógico, em dezoito rodadas, o clube trocou duas vezes de treinador. As coisas não estão bem, mas isso faz parte do que foi a nossa preparação ao longo de vários anos. Viemos para organizar, para sermos compactos, para transmitir a confiança que os jogadores neste momento necessitam", explicou.





Na prática, porém, quase nada mudou em termos de elenco. O time deve entrar em campo com a mesma base que atuou na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, último compromisso antes da pausa da competição.





O atacante Andrés Gómez, destaque no primeiro semestre, está de volta depois de defender a Colômbia na Copa. O promissor lateral-esquerdo Paulinho, contratado após se destacar pelo América-MG na Série B, não vai ser escalado. O volante Jair, recuperado de uma grave lesão no joelho direito após quase um ano longe dos gramados, é novidade na lista de relacionados. Ele intensificou os trabalhos físicos durante o período sem jogos e estará no banco de reservas.





Do outro lado, o Vitória encerrou o primeiro semestre em alta. Antes da paralisação, venceu o Fortaleza e conquistou o título da Copa do Nordeste, reforçando a confiança da diretoria no trabalho do técnico Jair Ventura. Com o bom desempenho, o treinador ganhou respaldo para dar sequência ao projeto, enquanto o clube optou por manter a base do elenco e buscar apenas reforços pontuais.





A diretoria oficializou quatro reforços nesta janela de transferências: o lateral-direito Fabiano Souza, o zagueiro Emanuel Brítez, o volante Walace e o meia Tomás Pochettino. Dos quatro, apenas Fabiano não está liberado, porque a sua regularização internacional só será possível a partir do dia 20.





Em contrapartida, sete jogadores deixaram o Barradão, aparentemente, fora dos planos: o zagueiro Neris, o lateral-direito Claudinho, o volante Ronald, o meia Pablo Baianinho e os atacantes Kike Saverio, Pedro Henrique e Renzo López.





O presidente Fábio Mota projetou um elenco fortalecido para a sequência da temporada após a reformulação, destacando que o time pode apresentar um desempenho melhor longe de Salvador (BA) na retomada da temporada, já que encontrou dificuldades atuando fora de casa no primeiro semestre.





"A gente teve tempo para treinar durante essa pausa da Copa do Mundo. A gente vai ver o Vitória com um modelo de jogar diferente daqui para frente. As peças melhoraram o nível do elenco, e essa melhora deve refletir dentro e fora de casa. Vamos começar a ver essa evolução contra o Vasco", disse o mandatário rubro-negro.





FICHA TÉCNICA





VITÓRIA X VASCO





VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Renê (Renato Kayzer) e Erick Pulga. Técnico: Jair Ventura.





VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Jhojan Rojas; Adson, Cláudio Spinelli e Nuno Moreira. Técnico: Pedro Emanuel.





ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).





HORÁRIO - 19h30.





LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).