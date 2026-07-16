CRB e Náutico abrem 18ª rodada em duelo direto para escapar do Z-4 da Série B

O confronto entre CRB e Náutico abre a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta quinta-feira, às 20h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Separados por apenas um ponto na tabela de classificação, os rivais nordestinos jogam por um objetivo duplo: respirar na luta contra o rebaixamento e manter vivo o sonho de encostar no pelotão de cima.

Atualmente, o time pernambucano ocupa o 13º lugar com 21 pontos, enquanto o time alagoano aparece logo atrás, na 15ª posição, com 20. A proximidade com o Z-4 liga o sinal de alerta, já que a distância para o Ceará, primeiro integrante da zona de degola, é de apenas três e dois pontos, respectivamente.

Pelo lado do CRB, a meta é aproveitar o apoio da torcida para apagar a impressão do último empate por 2 a 2 contra o Goiás. O técnico Fábio Matias, contudo, terá de lidar com três baixas confirmadas em seu esquema tático.

O goleiro Matheus Albino continua em tratamento médico após cirurgia no ombro, o zagueiro Wallace trata uma lesão muscular e o lateral-esquerdo Lucas Lovat cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Com a ausência de Lovat, Reverson surge como o provável substituto no setor esquerdo da defesa.

Já o Náutico chega a Alagoas sob forte pressão. O time pernambucano vem de derrota por 2 a 0 para o Avaí e amarga um incômodo jejum de sete partidas sem vitória. Para piorar o ambiente no Estádio dos Aflitos, que passou por uma barca de rescisões com as saídas do goleiro Arthur, do volante Ramon Carvalho, do meia Felipe Cardoso e do atacante Felipe Saraiva, o extracampo ferveu após a ausência do meia Dodô nos treinos.

O jogador faltou às atividades após o Náutico cobrir uma proposta do Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, para comprá-lo junto ao Coimbra-POR. Dodô alegou um "mal-estar", versão que foi duramente rebatida pelo executivo Hélio dos Anjos em entrevista coletiva. Sem papas na língua, o comandante garantiu que o atleta não estava doente e teria 'abandonado' o clube.

Apesar do clima tenso, Guilherme dos Anjos sinaliza que pode repetir a escalação do último jogo, apostando no entrosamento para surpreender fora de casa.

De forma inédita, a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue na sexta-feira, com mais cinco jogos, que podem impactar nos dois extremos da tabela.

No sábado, outros quatro jogos encerram a penúltima rodada do primeiro turno, com destaque para o duelo direto entre Vila Nova-GO e Criciúma, no estádio Heriberto Hulse.