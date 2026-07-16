Colapinto veste camisa de Messi no paddock e diz: 'É a melhor final que poderíamos pedir'

Franco Colapinto dividiu as atenções entre a Fórmula 1 e a Copa do Mundo nesta quinta-feira, no paddock do GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Único argentino no grid da categoria, o piloto da Alpine apareceu com uma camisa da seleção com o nome de Lionel Messi e comentou a classificação do país para a final do Mundial.

A Argentina garantiu a vaga na decisão após uma virada nos minutos finais contra a Inglaterra, resultado que emocionou Colapinto às vésperas da etapa da Fórmula 1. O piloto destacou o peso da vitória e afirmou que a atuação da equipe reforça a confiança para a disputa pelo título.

"Foi um jogo cheio de emoções. Esse é o tipo de jogo que realmente mostra por que a Argentina é uma das maiores seleções da história do futebol. É realmente especial", afirmou.

Colapinto também falou sobre a rivalidade com a Inglaterra e lembrou que confrontos entre as duas seleções carregam uma história que vai além do futebol. Para ele, partidas decisivas são momentos em que a equipe mostra sua personalidade.

"Foi difícil, mas com certeza vou ficar muito mais nervoso nessa partida decisiva. Em uma partida tão importante é quando você mostra do que é feito. Fico muito feliz em ser argentino", disse.

O piloto da Alpine evitou apontar um favorito para a final contra a Espanha, mas elogiou a postura da seleção argentina durante a campanha. Segundo Colapinto, a equipe demonstrou a tradicional garra do país e mostrou capacidade de reação nos momentos de maior pressão.

"Eles demonstraram muito daquela garra argentina, e eu fiquei muito orgulhoso, principalmente por eles não terem desistido. Será um grande jogo contra a Espanha, dois países latinos, que falam a mesma língua. É a melhor final que poderíamos pedir", declarou.

A decisão também virou uma preocupação logística para Colapinto. O GP da Bélgica termina poucas horas antes da final da Copa, e o argentino ainda não sabe se conseguirá acompanhar o confronto por causa do deslocamento das equipes após a corrida.

"Estávamos lá, espanhóis, italianos. Muita gente torcendo pela Argentina, o que foi muito bom de ver. Eu me diverti muito. Muito sofrimento, mas, se você não sofre um pouco, não é argentino", brincou.