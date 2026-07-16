Camisa usada por Pelé na final da Copa é vendida por R$ 25 milhões

A camisa usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958 foi vendida nesta quinta-feira (16) por 4,9 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões) em um leilão, segundo divulgou a casa Sotheby’s, sediada em Nova York. O comprador não foi revelado.

Após receber dez lances de mais de cinco licitantes, a camisa número 10 vestida por Pelé no jogo contra a Suécia tornou-se o item de memorabilia mais valioso já vendido em leilão relacionado ao Rei do Futebol e a segunda camisa de futebol mais cara da história.

A camisa usada por Pelé fica atrás apenas da camisa de Diego Maradona, quando o craque argentino marcou o famoso gol da "Mão de Deus", na Copa de 1986. Na ocasião, a peça foi arrematada por 9,3 milhões de dólares em um leilão da Sotheby’s, em 2022.

"Às vésperas da final da Copa do Mundo neste fim de semana, é especialmente apropriado testemunhar tamanho entusiasmo pela camisa usada por Pelé no dia em que marcou dois gols na decisão, há mais de seis décadas", afirmou Brendan Hawkes, chefe de Estratégia e Desenvolvimento de Esportes da Sotheby’s.

A camisa foi um presente de Pelé para Dida, seu companheiro na seleção campeã do Mundial de 1958. Posteriormente, foi doada ao Museu dos Esportes de Maceió. Depois, foi desincorporada do acervo do museu e leiloada pela Christie’s em 21 de setembro de 2004, sendo adquirida por um colecionador.

A roupa foi usada por Pelé, então com apenas 17 anos, em 29 de junho de 1958, quando o Brasil derrotou a Suécia por 5 a 2, em Estocolmo, conquistando seu primeiro título mundial. Pelé marcou dois gols na decisão, tornando-se o jogador mais jovem da história a balançar as redes em uma final de Copa do Mundo.