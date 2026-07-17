Retorno firme e forte

A caça à liderança do Brasileirão recomeça hoje para o Fluminense. Com o reforço de Hulk, o Tricolor das Laranjeiras inicia a 19ª rodada em terceiro, com 31 pontos, e encara o RB Bragantino, às 20h, no Maracanã.
A pausa para a Copa do Mundo foi também uma parada estratégica para o Fluminense. A equipe deixou pontos valiosos escaparem nas duas últimas rodadas antes do Mundial — derrota para o Mirassol por 1 a 0 e empate em 1 a 1 com o Cruzeiro — e viu a pressão sobre o trabalho de Luis Zubeldía aumentar cada vez mais. Agora, a situação parece ter se amenizado.
O Flu vem de duas vitórias nos amistosos contra Nova Iguaçu (6 a 1) e Bahia (2 a 0), que ainda serviram para dar início às trajetórias de Hulk e Thiago Silva no clube. Contra o Braga, apenas o atacante estará à disposição, já que o Monstro aguarda a abertura da janela internacional, no dia 20.