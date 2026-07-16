CRB vence o Náutico por 2 a 1 no Rei Pelé e se afasta da Z-4 da Série B

O CRB fez valer o fator casa e saiu vencedor na abertura da 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, no estádio Rei Pelé, mostrou pontaria mais calibrada e bateu por 2 a 1 o Náutico, com um gol em cada tempo. Mikael, de pênalti, e Chrystopher marcaram para o time alagoano, enquanto Kauan Maranhão descontou.

Com o resultado, os alagoanos vão a 23 pontos e ficam na 12ª posição, enquanto os pernambucanos seguem nos 21 pontos e na 14ª colocação.

A partida começou bastante equilibrada e truncada, sem muita criatividade dos dois lados. O CRB, com o apoio da torcida, teve a primeira chance: Thiaguinho recebeu pela direita e bateu próximo à trave. O Náutico até tentou reagir, mas não foi criativo o suficiente para furar o bloqueio adversário.

Apesar do jogo ter ficado sem muitas emoções, os alagoanos saíram à frente num pênalti de Matheus Ribeiro em cima de Danielzinho. Mikael cobrou forte e estufou o barbante. Este foi seu 12º gol, se isolando na liderança da artilharia, com um gol a mais de Bruno Santos, do Londrina, que tem 11.

Pouco depois, Mikael recebeu bom passe de Dadá Belmonte e bateu rasteiro, parando em Muriel, que deixou a vantagem mínima ao intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o CRB se manteve inalterado, enquanto o Náutico promoveu uma troca. A mexida até fez os pernambucanos terem mais volume ofensivo, porém continuaram sem efetividade ao atacar, esbarrando

em suas próprias limitações.

Os alagoanos, mais precavidos, apostaram no contra-ataque e quase ampliaram. Fábio Alemão cruzou rasteiro pela esquerda e Mikael, sem querer, desviou no contrapé e Muriel interveio. Mais perto do fim, veio a resposta efetiva: Jean fez cruzamento na medida e Kauan Maranhão completou. No minuto seguinte, porém, os mandantes fizeram nova festa: Chrystopher recebeu de Dadá e testou para o fundo da rede.

Os times voltam a campo, na 19ª rodada da Série B, na próxima quarta-feira (22): o CRB visita o Ceará, na Arena Castelão, às 19h30, já o Náutico recebe o Londrina, no Estádio dos Aflitos, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 1 NÁUTICO

CRB - Vitor Caetano; Hereda (Kevin), Bressan (Lyncon), Fábio Alemão e Lucas Lovat; Chrystopher, Pedro Castro e Danielzinho (Geovane); Thiaguinho (Guilherme Pato), Mikael e Dadá Belmonte (Patrick De Lucca). Técnico: Fábio Matias.

NÁUTICO - Muriel; Matheus Ribeiro (Arnaldo), Léo Índio, Gustavo Henrique (Luiz Paulo) e Igor Fernandes; Wenderson, Luiz Felipe (Samuel) e Jean Carlos; Reginaldo, Júnior Todinho (Derek) e Victor Andrade (Kauan Maranhão). Técnico: Guilherme dos Anjos.

GOLS - Mikael, aos 33 minutos do primeiro tempo; Kauan Maranhão, aos 35, e Chrystopher, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dadá Belmonte (CRB); Wenderson e Igor Fernandes (NAU).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).