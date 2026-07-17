Fifa define arbitragem da final e da disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo

A Fifa divulgou nesta quinta-feira as equipes de arbitragem para a final e a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo. O esloveno Slavko Vincic foi escolhido para apitar a decisão entre Espanha e Argentina, no domingo, enquanto o venezuelano Jesús Valenzuela comandará o duelo entre França e Inglaterra, no sábado.

Slavko Vincic terá a missão de conduzir a partida que definirá o campeão mundial entre espanhóis e argentinos. O árbitro esteve presente em três jogos desta edição da Copa do Mundo. Ele apitou a estreia do Brasil, no empate por 1 a 1 com o Marrocos, pela primeira rodada da fase de grupos. Também comandou a vitória da Argélia por 2 a 1 sobre a Jordânia, ainda na primeira fase, e o triunfo do México por 2 a 0 sobre o Equador, pelas oitavas de final.

Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, Vincic trabalhou em duas partidas da fase de grupos: a derrota da Argentina por 2 a 1 para a Arábia Saudita, na estreia das equipes, e a vitória da Inglaterra por 3 a 0 sobre o País de Gales.

Na decisão, o árbitro será auxiliado pelos compatriotas Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. A equipe de arbitragem será completada pelos jordanianos Adham Makhadmeh, como quarto árbitro, e Mohammad Alkhalaf, como árbitro reserva.

Já a disputa do terceiro lugar, entre França e Inglaterra, terá arbitragem venezuelana. Jesús Valenzuela, que está em seu segundo Mundial seguido, será o árbitro principal, auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno. O quadro será completado pelos marroquinos Jalal Jayed, como quarto árbitro, e Zakaria Brinsi, como árbitro reserva.

A final entre Espanha e Argentina será disputada no domingo, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford. Já a decisão do terceiro lugar, entre França e Inglaterra, acontece no sábado, às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.