Cuca diz 'ainda não ter programação' para Neymar, que retorna ao Santos nesta sexta após a Copa

O técnico Cuca falou sobre a situação de Neymar na coletiva após a derrota do Santos para o Botafogo por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Engenhão, no Rio, pela 19ª rodada, no retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo.
Cuca comentou o planejamento que a equipe da Baixada Santista tem para o camisa 10, que se reapresenta nesta sexta-feira. Neymar esteve a serviço da seleção brasileira durante a Copa, onde atuou por 15 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia e por 23 minutos na derrota por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final. O gol de honra do Brasil foi marcado pelo atacante. Após a eliminação, ele teve um período de folga.
"Você me perguntou do Neymar. Ainda não tenho uma programação para ele. Ele se reapresenta amanhã. A gente vai analisar, conversar com o jogador, ver junto com a fisiologia e o departamento físico quando vamos poder contar com ele", contou Cuca.
Com contrato até o fim do ano, o futuro de Neymar no Santos ainda gera dúvidas. As duas partes irão se reunir após as férias do craque. A equipe segue sem vencer na temporada quando não conta com Neymar e Gabriel Barbosa. As 10 vitórias do Santos aconteceram com pelo menos um dos dois em campo. Gabigol não atuou no Rio de Janeiro por cumprir suspensão.
O Santos está na porta da zona de rebaixamento, com 21 pontos, apenas um acima do Vasco, 17º colocado e primeiro time dentro da Z-4. No entanto, o Peixe ainda pode entrar na zona da degola, dependendo do resultado do Remo. A equipe paraense tem 18 pontos e saldo de gols de -8, contra -4 dos paulistas. O time do Norte visita o Corinthians na próxima quinta-feira.
A equipe volta a campo na próxima terça-feira, contra a Universidad Central, da Venezuela, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília). Pelo Brasileirão, joga no sábado seguinte, dia 25, pela 20ª rodada, a primeira do returno, contra a Chapecoense, também em casa, às 18h30 (de Brasília).