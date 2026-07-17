Boto afirma que Abel 'fez a carreira' no Brasil e diz que Neymar foi 'injustiçado'

José Boto, diretor de Futebol do Flamengo, vê em Abel Ferreira uma característica única de seu trabalho no Brasil: fez a carreira por aqui, e não chegou consolidado. Em entrevista à ESPN, o português falou sobre a trajetória de seu compatriota no País e comparou com outros como Jorge Jesus e Leonardo Jardim.

Para o dirigente, o multicampeão pelo Palmeiras deve tudo o que conquistou à passagem pelo alviverde, diferentemente dos nomes citados, que já tinham títulos nacionais e trabalhado com grandes jogadores. Ele, no entanto, rechaçou que as passagens anteriores tenham sido ruins.

"Eu acho que o Abel deve toda sua carreira ao Brasil, ou seja, é daqueles que o Brasil fez treinador", afirmou Boto, comparando com os outros dois portugueses do Flamengo. "O Jorge Jesus, o Leonardo agora, construíram suas carreiras antes de chegar ao Brasil."

"O Abel treinou o Braga - não estou dizendo se foi mal ou bem, depois, treinou o PAOK e saiu do PAOK para o Palmeiras. Toda sua carreira de sucesso foi feita aqui", complementou, sem deixar de elogiar a 'escola' de técnicos de Portugal. "O fato de ocuparmos o lugar que ocupamos no futebol mundial diz muito da qualidade do futebol português."

Boto também foi questionado sobre Neymar no Flamengo, um assunto que, vez ou outra, fica em alta na imprensa e nas redes sociais. Categoricamente, ele despistou qualquer negociação que o clube já possa ter tido com o craque, mas não deixou de falar que o considera um "injustiçado".

"Acho que foi um dos jogadores mais injustiçados em sua carreira. Em termos de unidades físicas e técnicas, ele está ao nível do Cristiano (Ronaldo) e do Messi", analisou o dirigente.

Para ele, a "permissividade" dos árbitros em faltas sofridas por Neymar pode ter sido um dos fatores que contribuíram para suas lesões. "Uma coisa que eu sempre disse: dos três jogadores grandes, ele foi o menos protegido pelos árbitros. Deixaram bater muito nele e isso o ajudou a ter muitas contusões."