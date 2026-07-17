Série B tem cinco jogos e promessa de briga acirrada contra o rebaixamento

O Campeonato Brasileiro da Série B promete fortes emoções nesta sexta-feira (17) com a disputa de cinco jogos válidos pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno. Enquanto o pelotão de cima briga diretamente para se consolidar no G6, o grande foco da noite estará na parte de baixo da tabela de classificação, com três das quatro equipes que atualmente integram a temida zona de rebaixamento entrando em campo.

Os primeiros confrontos da noite começam às 19h, destacando o desespero de quem tenta fugir das últimas posições. Na Arena Independência, o lanterna América-MG, que soma apenas sete pontos, recebe o Ceará, que abre a zona de degola com 18, em um confronto direto.

No mesmo horário, Avaí, com 16, tem a difícil missão de visitar o São Bernardo no estádio Primeiro de Maio. O time do ABC paulista soma 26 pontos e busca o triunfo para ingressar temporariamente no G-6.

Ainda sobre a fuga do rebaixamento, Londrina e Botafogo-SP medem forças a partir das 21h, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, no Paraná. O time da casa, com 19, tenta se distanciar do perigo diante do rival, que aparece logo acima na tabela com 20 pontos.

Além da briga para escapar da queda, estão previstos confrontos de alto nível técnico voltados ao acesso. Também às 21h, a Arena Castelão será o palco do embate direto entre o Fortaleza, que abre o G6 com 28 pontos, e o Novorizontino, com 30 e que pode assumir a liderança provisória em caso de vitória fora de casa.

Mais cedo, às 19h, o Juventude defende sua permanência no grupo de classificação ao receber o Cuiabá no estádio Alfredo Jaconi. O time de Caxias do Sul (RS) inicia a rodada com 29, enquanto os visitantes buscam encostar no pelotão com seus 24 pontos.

Com o calendário nacional ajustado por conta da final da Copa do Mundo programada para o domingo (19), a rodada será integralmente finalizada no sábado (18) com mais quatro partidas decisivas.

A partir das 16h, Ponte Preta e Goiás medem forças no estádio Moisés Lucarelli, no mesmo horário de Sport e Operário-PR, na Ilha do Retiro, e Criciúma e Vila Nova, no estádio Heriberto Hulse. Mais tarde, às 18h, Atlético-GO e Athletic-MG se enfrentam no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), encerrando oficialmente a rodada.