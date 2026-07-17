Fluminense e Red Bull Bragantino fazem duelo de G-5 na volta do Brasileirão

Entre os cinco melhores do Campeonato Brasileiro e, portanto, podendo até sonhar em brigar com a liderança, Fluminense e Red Bull Bragantino fazem um dos principais confrontos da 19ª rodada nesta sexta-feira (17), às 20h, no Maracanã. O time carioca entra em campo para defender a terceira posição, com 31 pontos, apenas dois na frente do time paulista, com 29, em quinto lugar.

O confronto marca ainda o primeiro compromisso oficial de ambos os clubes desde a pausa do calendário nacional em razão da Copa do Mundo. Antes da paralisação, o Fluminense viveu um período de oscilação, mas retomou as atividades em alta.

Durante a intertemporada, venceu dois jogos-treino no Maracanã: goleou o Nova Iguaçu por 6 a 1 e superou o Bahia por 2 a 0 no último domingo (12), partida que marcou a reestreia do zagueiro Thiago Silva, retornando do Porto-POR. A equipe tricolor aposta no bom desempenho recente para manter a força em casa e seguir entre os quatro primeiros colocados.

A principal dúvida na escalação está no ataque. John Kennedy era o titular absoluto antes da pausa para a Copa do Mundo, mas o atleta 'ganhou' a concorrência de Hulk, contratado após rescindir com o Atlético-MG. O experiente Germán Cano também surge como opção depois de se destacar nos últimos amistosos.

O lateral-direito Samuel Xavier cumpre suspensão e não está à disposição da comissão técnica. Guga é cotado para assumir a titularidade. O atacante Canobbio, de volta após defender o Uruguai na Copa do Mundo, também será escalado.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana voltou aos treinos nesta semana após desfalcar o time por conta de dores, que surgiram após uma pancada sofrida na semana passada. Ele ficou fora dos amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, mas não teve lesão detectada. O atleta disputa a titularidade com Renê, escolhido para preencher a lacuna no período de preparação.

O técnico Luís Zubeldía valorizou o período de preparação e analisou a possibilidade de priorizar alguma competição na retomada dos jogos. "Sempre faltam coisas para melhorar, mas independentemente de quem jogue, é importante não perder a forma que jogamos há oito meses. Temos que estar focados no Brasileirão para chegarmos prontos na Libertadores e na Copa do Brasil. Objetivo a objetivo. Se tivermos a capacidade de irmos avançando, iremos analisar isso lá na frente", disse o treinador.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, encerrou o primeiro semestre em grande fase. O clube paulista embalou uma sequência de três vitórias consecutivas, entrando de vez na disputa pelas primeiras posições.

Na preparação para a retomada da competição, venceu o Athletico-PR por 2 a 1, em amistoso disputado no último sábado (11), em Bragança Paulista, e chega motivado para tentar somar pontos fora de casa.

Mas o técnico Vágner Mancini está com vários problemas. Os laterais-esquerdos Juninho Capixaba, suspenso, e Vanderlan, lesionado, estão fora. O promissor Cauê vive a expectativa de ganhar uma chance. O volante Gabriel e o atacante Isidro Pitta, ambos com dores na panturrilha, também são desfalques. Matheus Fernandes é cotado para preencher a lacuna no meio-campo, enquanto Eduardo Sasha deve ser o homem de referência do ataque.

Vagner Mancini defendeu que a equipe ainda está abaixo do desempenho apresentado antes da pausa para a Copa, destacando que precisa de tempo para atingir a melhor forma depois de um longo período sem jogos.

"A gente precisa de um tempo hábil para fazer com que o time volte àquela forma que apresentava, mas todas as equipes vão passar por esse processo. Acho que os últimos treinos já foram melhores do que os anteriores. Aos poucos, estamos readquirindo aquilo que foi visto nas últimas partidas, que consideramos o nosso melhor momento no semestre. Para isso, vamos ter que acelerar um pouquinho mais."

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X RED BULL BRAGANTINO

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, John Kennedy (Hulk) e Canobbio. Técnico: Luís Zubeldía.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Rodriguinho; Fernando, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Davi Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 20h00.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).