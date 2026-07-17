Bahia recebe Chapecoense para seguir na briga por vaga na Libertadores

Bahia e Chapecoense voltam a campo nesta sexta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para disputar o jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a paralisação para a Copa do Mundo, o confronto coloca frente a frente times que vivem realidades opostas: enquanto os baianos buscam se aproximar do G-4 e seguir na luta por uma vaga na Copa Libertadores de 2027, os catarinenses tentam iniciar uma reação para escapar do rebaixamento.
Antes da interrupção da competição, o Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1 e chegou aos 26 pontos, ocupando a sexta colocação. A equipe de Rogério Ceni encara o duelo como uma oportunidade de diminuir a distância para os primeiros colocados e ganhar embalo na sequência da temporada.
Para a partida, o treinador não poderá contar com os reforços Alejo Véliz, Marco Moreno e Guido Herrera, que ainda aguardam regularização. Também seguem fora o goleiro Léo Vieira e o lateral-esquerdo Luciano Juba, ambos em recuperação de lesão. Por outro lado, o meia Everton Ribeiro, além de Kike Olivera e Iago Borduchi participaram normalmente dos treinamentos e podem voltar a ficar à disposição.
A Chapecoense chega pressionada. O time catarinense soma apenas nove pontos em 17 partidas, é o lanterna da competição e ocupa a zona de rebaixamento, a 12 pontos do Grêmio, primeiro clube fora do Z-4. Na última rodada antes da pausa para o Mundial, A Chapecoense foi derrotada por 1 a 0 pelo líder Palmeiras.
O período sem jogos também foi marcado por mudanças no elenco. Deixaram o clube o lateral-esquerdo Walter Clair, os volantes João Vitor e Higor Meritão, o meia Jean Carlos e o atacante Wermeson, em uma reformulação promovida pela diretoria para tentar mudar o rumo do time, desde já favorito a voltar para a Série B em 2027.
"A parada foi importante para ajustarmos a equipe. Sabemos da nossa situação na tabela, mas confiamos no trabalho e vamos lutar para mudar esse cenário jogo após jogo", disse o técnico Rafael Lacerda, em tom otimista.
FICHA TÉCNICA
BAHIA X CHAPECOENSE
BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
CHAPECOENSE - Anderson; Everton, Rafael Thyere, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Bruno Matias, João Vitor e Max; Ênio, Marcinho e Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda.
ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).
HORÁRIO - 19h30.
LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).