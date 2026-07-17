Juventude vence Cuiabá, amplia sequência invicta e cola na liderança da Série B

O Juventude segue mostrando que é um dos principais candidatos ao acesso. Nesta sexta-feira, o time gaúcho derrotou o Cuiabá por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, chegou ao sexto jogo consecutivo sem derrota e encostou na liderança da competição.
Com a vitória, o Juventude foi a 32 pontos. Já o Cuiabá desperdiçou a oportunidade de entrar de vez na briga pelas primeiras posições, permaneceu com 24 e segue distante da zona de acesso.
Em um primeiro tempo equilibrado e de poucas oportunidades, as duas equipes priorizaram a marcação. O Juventude, porém, foi mais eficiente nas bolas paradas. Aos 31 minutos, Raí Silva cobrou falta com precisão e encontrou Safira, que subiu livre para cabecear e abrir o placar. O Cuiabá tentou responder pouco depois, mas Marlon teve duas finalizações bloqueadas dentro da área.
Na volta do intervalo, o Dourado cresceu na partida e passou a controlar as ações. A melhor oportunidade veio aos oito minutos, quando Empereur lançou Eric Lima, que invadiu a área e finalizou para boa defesa de Jandrei, após leve desvio de Rodrigo Sam.
Mas justamente no melhor momento dos visitantes, o Juventude matou o jogo. Aos 25, em cobrança de falta ensaiada, MP rolou para Luan Martins, que ajeitou para Raí Silva acertar um chute forte no canto esquerdo de Carné, ampliando a vantagem dos donos da casa.
O Cuiabá ainda tentou diminuir. Aos 33, após cobrança de falta, Basso escorou de cabeça para Raylan, que apareceu livre na pequena área, mas cabeceou para fora e desperdiçou a melhor chance da equipe na reta final.
Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o Atlético-GO na quinta-feira, às 20h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). No mesmo dia, às 21h30, o Juventude visita o Botafogo-SP, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 2 X 0 CUIABÁ
JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins (Gabriel Pinheiro), Raí Silva e Patryck (Wadson); Fábio Lima (Iba Ly), MP (Allanzinho) e Alisson Safira (Alan Kardec). Técnico: Maurício Barbieri.
CUIABÁ - Marcelo Carné; Vitor Mendes (Pedro Henrique), João Basso e Alan Empereur; Raylan, Calebe (David Miguel), Raul, Pepê e Marlon (Eric Melo); Kauan Cristtyan (Marcos Júnior) e Jean Dias (Vinícius Peixoto). Técnico: Eduardo Barros.
GOLS - Alisson Safira, aos 31 minutos do primeiro tempo. Raí Silva, aos 25 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Jandrei, Messias e Wadson (Juventude); David Miguel, Marlon e Pepê (Cuiabá)
ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).