São Bernardo empata com o Avaí, chega ao sexto jogo sem vencer e segue em 7º da Série B

O São Bernardo segue vivendo seu pior momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Tigre do ABC voltou a tropeçar ao empatar por 1 a 1 com o Avaí, no estádio Primeiro de Maio, pela 18ª rodada, e chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória, desperdiçando mais uma oportunidade de entrar no G-6.

O resultado mantém o São Bernardo na sétima colocação, com 27 pontos, agora pressionado na disputa por uma vaga na zona de acesso. O Avaí, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, com 17,mas deixa o ABC comemorando um ponto importante conquistado fora de casa.

O time catarinense começou melhor e assustou aos 17 minutos. Daniel Penha recebeu dentro da área e finalizou por cima do gol de Alex Alves, mas o lance acabou invalidado por impedimento.

Apesar do início mais perigoso do Avaí, foi o São Bernardo quem abriu o placar. Aos 34, Pará levantou a bola na área, Igor Bohn falhou na saída, e Jemerson aproveitou para cabecear para o fundo das redes, colocando os donos da casa em vantagem. Antes do intervalo, Foguinho ainda arriscou de longa distância e levou perigo ao gol catarinense.

Na volta para o segundo tempo, o Avaí aumentou a pressão e foi recompensado aos 15 minutos. Após erro na saída de bola do São Bernardo, Daniel Penha ficou com a sobra e bateu colocado, de perna esquerda, sem chances para Alex Alves, deixando tudo igual.

Melhor na partida após o empate, o Leão da Ilha quase virou aos 28, quando Thayllon finalizou por cima da meta. Nos minutos finais, a equipe catarinense adotou uma postura mais defensiva, controlou as investidas do São Bernardo e garantiu um empate que mantém viva a esperança de reação na luta contra o rebaixamento.

Já o São Bernardo amplia a sequência negativa, vê a confiança diminuir a cada rodada e chega ao fim do primeiro turno em queda de rendimento, deixando escapar pontos importantes diante da torcida.

Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o América-MG na terça-feira, às 19h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Na quinta, às 19h30, o São Bernardo visita o Athletic, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 X 1 AVAÍ

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Augusto, Jemerson e Pará; Romisson, Foguinho (Lucas Lima) e Dudu Miraíma (Hyoran); Lucas Rian (Daniel Amorim), Felipe Garcia e Echaporã (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalá.

AVAÍ - Igor Bohn; Wallison, Allyson, Jefferson (João Maistro) e DG (Quaresma); Zé Ricardo (Wenderson), Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas (Léo Gamalho); Thayllon e Sorriso (Juan Rocha). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Jemerson, aos 34 minutos do primeiro tempo. Daniel Penha, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Augusto, Dudu Miraíma e Echaporã (São Bernardo); Zé Ricardo (Avaí).

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campos (SP).