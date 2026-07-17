América-MG e Ceará amargam empate e continuam entre os últimos colocados da Série B

Nesta sexta-feira, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG adiou a primeira vitória como mandante ao empatar por 1 a 1 contra o Ceará dentro da Arena Independência, em Belo Horizonte. Segovinha marcou para o time americano, mas Vina, nos minutos finais, deixou tudo igual para os cearenses.

Com o resultado, os americanos vão a oito pontos, ainda na última posição, enquanto os cearenses chegam aos 19 pontos ganhos, em 17º lugar, e ainda dentro da zona de rebaixamento.

O jogo começou bastante truncado e equilibrado, mas marcado por muitos erros dos dois lados. Apesar disso, a primeira boa chance foi do Ceará: Giulio recebeu em profundidade pela direita e chutou na saída de Gustavo, parando na trave do América; impedimento havia sido marcado.

A resposta americana veio em tentativa de Segovinha, originada após passes errados de ambos, que saiu por cima do travessão. Os alvinegros até tentaram voltar a ter presença no campo ofensivo, porém não foram criativos e efetivos o suficiente. Ainda deu tempo de Dalbert cruzar e Paulo Victor cabecear perigosamente, contudo Richard salvou.

Na volta do intervalo, o América se manteve inalterado, enquanto o Ceará promoveu uma troca. O melhor momento, no entanto, foi dos mineiros: Segovinha cobrou falta rasteira, Richard soltou e Manoel completou, mas o zagueiro estava impedido.

Mais presentes ao ataque, os americanos foram efetivos. Paulo Victor puxou contra-ataque pelo meio e abriu passe na direita para Segovinha, que dominou e concluiu para o fundo da rede, aos 21 minutos. Pavani ainda tentou em chute da intermediária, no entanto direto pela linha de fundo.

O castigo, porém, veio no fim: Vina pegou sobra da entrada da área e mandou de bico, a bola passou entre as pernas de um zagueiro e entrou no canto esquerdo do goleiro. Tudo igual, aos 43 minutos.

Os times voltam a campo, pela 19ª rodada da Série B, na próxima semana. O América encara o Avaí, na Ressacada, às 19h30 da terça-feira, já o Ceará enfrenta o CRB, na Arena Castelão, no mesmo horário da quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 CEARÁ

AMÉRICA-MG - Gustavo; Alex Silva, Ricardo Silva (Rafa Barcelos), Manoel e Dalbert; Felipe Amaral, Yago (Jiménez) e Segovinha (Júlio); Gabriel Barros, Paulo Victor (Mastriani) e Guilherme Parede (Ítalo). Técnico: Umberto Louzer.

CEARÁ - Richard; Bryan Borges, Júlio César, Éder e Sanchez; Richardson (Pavani), João Gabriel (Vina) e Lucas Mugni (Juan Alano); Melk (Enzo Lodovico), Lucca (Renzo López) e Giulio. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Segovinha, aos 21 minutos, e Vina, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo, Rafa Barcelos e Alex Silva (AMG); Éder, Bryan Borges e Renzo López (CEA).

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).