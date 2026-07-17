Bahia decide no 1º tempo e bate a lanterna Chapecoense em duelo atrasado pelo Brasileiro

Depois da pausa de 40 dias por conta da Copa do Mundo, Bahia e Chapecoense ficaram quites com a tabela nesta sexta-feira. Em duelo atrasado ainda da quarta rodada, o time baiano construiu o resultado ainda no primeiro tempo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, e conquistou um triunfo tranquilo por 2 a 0 diante do lanterna do Campeonato Brasileiro.
O duelo teve polêmica de arbitragem, com um pênalti em cima de Erick Pulga revisado pelo VAR, que gerou protestos do lado catarinense. Rodrigo Nestor converteu a cobrança. Aproveitando a fragilidade do adversário, Román Gómez decretou a vitória, de cabeça.
Resultado que deixa o Bahia próximo a zona de classificação para a pré-Libertadores, com 29 pontos. Do outro lado, a Chapecoense estreou seu terceiro técnico na temporada, Rafael Lacerda, mas segue com dificuldades de reação, seguindo na última colocação, com apenas nove pontos.
O Bahia agora volta a campo na próxima terça-feira, quando visita o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), na sequência da 19ª rodada. Já a Chapecoense encara o Flamengo na quarta-feira, às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC).
O Bahia começou em rotação alta e já demonstrava que teria o domínio da partida no primeiro tempo. Explorando bem os lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo, onde saiu o lance polêmico. Após cruzamento, a bola ficou viva na área e Pulga foi derrubado por Thyere. O lance foi para o VAR e o pênalti foi confirmado após revisão. Rodrigo Nestor bateu com segurança, no meio do gol, para abrir o placar, com 11 minutos.
O gol deu certa tranquilidade ao time da casa, que diminuiu a intensidade, mas seguiu superior na posse da bola. Novamente aproveitando a fragilidade na bola aérea da Chapecoense, Román ampliou. Nestor cobrou escanteio, David Duarte ajeitou e o zagueiro completou de cabeça, aos 33 minutos. Na reta final, também pelo alto, quase Willian José ampliou, parando em boa defesa de Matheus Aurélio.
O confronto voltou mais equilibrado para a segunda etapa. O Bahia deixou mais a bola com a Chapecoense e ditou o ritmo mesmo sem a posse. O time catarinense fez mudanças que alteraram a postura, mas quando teve a oportunidade, Bolasie cabeceou para fora e desperdiçou a chance de iniciar uma reação. Quando conseguiu acertar no alvo, Ronaldo pegou a finalização de Neto Pessoa.
Vendo o adversário começar a gostar do jogo, os baianos tentaram reter a posse e imprimir novamente uma intensidade, porém abusou dos erros nas conclusões. Já a Chapecoense subiu o tom na reta final e viu Thyere tirar tinta da trave. Depois, Ronaldo brilhou em chute de Giovanni Augusto e no rebote de Rubens. Nos acréscimos, o Bahia enfim conseguiu tomar o controle da partida novamente e gastou tempo até o apito do árbitro.
FICHA TÉCNICA
BAHIA 2 X 0 CHAPECOENSE
BAHIA - Ronaldo; Román Gómez, David Duarte (Marcos Victor), Santiago Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor (Jean Lucas); Ademir (Kauê Furquim), Willian José (Everton Ribeiro) e Erick Pulga (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.
CHAPECOENSE - Matheus Aurélio; Marcos Vinícius (Everton), Eduardo Doma, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo (David), Bruno Matias (Vinícius Balieiro) e Giovanni Augusto; Ênio (Neto Pessoa), Bolasie e Marcinho (Rubens). Técnico: Rafael Lacerda.
GOLS - Rodrigo Nestor, aos 11, Román Gómez, aos 33 minutos do primeiro tempo.
ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG).
CARTÕES AMARELOS - Zé Guilherme e Luciano Juba.
RENDA - R$ 785.419,30.
PÚBLICO - 29.421 torcedores.
LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).