Londrina e Botafogo-SP empatam e continuam perto da zona de queda na Série B

Para quem precisava somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, o empate sem gols entre Londrina e Botafogo-SP, deve ser considerado um péssimo resultado. Acontece que ambos continuam correndo risco de queda dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, após este jogo válido pela 18ª rodada, e disputado no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), no norte do Paraná.
O Londrina, com 20 pontos, ocupa a 16ª posição, e pode no futuro lamentar os dois pontos desperdiçados. O Botafogo, com 21, fica em 15º lugar, e até se deu por satisfeito por voltar para casa sem uma derrota.
O primeiro tempo foi bastante movimentado. O Londrina teve mais posse de bola e criou mais chances de gols, porém, mesmo atuando de forma reativa, o Botafogo também conseguiu chegar ao ataque com perigo.
A melhor chance do time paranaense saiu aos 13 minutos, quando Vitinho cobrou falta e colocou a bola na área. Heron desviou de cabeça, o goleiro Victor Souza espalmou e a bola ainda tocou no travessão. O Londrina reclamou no lance de um possível toque de mão dentro da área, mas nada foi marcado pela arbitragem.
O Botafogo teve sua melhor chance aos 31, quando Kelvin apareceu livre na área, mas subiu por cima. O Londrina quase marcou aos 41, quando Vitinho bateu falta com efeito e Patrick Brey salvou quase em cima da linha.
O segundo tempo começou num ritmo bem mais lento. O Botafogo, como visitante, fez o que lhe interessava: se manteve na defesa à espera do ataque do Londrina. Mas faltou ao time paranaense encontrar o caminho para superar a marcação. Faltou infiltração e, com isso, o time da casa pouco finalizou. O Botafogo abriu mão de atacar, preferindo segurar o empate e evitar a derrota.
Na 19ª rodada, a última do primeiro turno, o Londrina vai atuar fora diante do Náutico, na quarta-feira, no Estádio dos Aflitos, no Recife, enquanto no dia seguinte, o Botafogo volta a jogar como mandante, em Ribeirão preto (SP), diante do Juventude.
FICHA TÉCNICA
LONDRINA 0 X 0 BOTAFOGO-SP
LONDRINA - Maurício Kozlinski; Kauê Leonardo (Nino Paraíba), Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Wallace (Murilo Chico); Heron (Artur), João Vitor e João Tavares (Kevyn); Vitinho (Gilberto), Paulinho Moccelin e Pablo Dyego. Técnico: Rogério Micale.
BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Pedrinho, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli (Leandro Maciel) e Rafael Gava; Zé Hugo (Wesley Santos), Hygor (Guilherme Queiroz) e Kelvin (Jefferson Nem). Técnico: Claudio Tencati.
ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
CARTÕES AMARELOS - João Vitor e Wallace (LON). Matheus Sales e Wesley Santos (BOT).
RENDA - R$ 101.670,00.
PÚBLICO - 4.269 torcedores.
LOCAL - Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR).