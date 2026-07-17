Fortaleza vence Novorizontino na Arena Castelão e segura vaga no G-6 Série B

O Fortaleza manteve bom posicionamento na Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer dentro de seus domínios. Frente à sua torcida, na Arena Castelão, nesta sexta-feira, o Leão do Pici saiu vitorioso pelo placar mínimo sobre o Novorizontino, pela 18ª rodada. O gol da vitória foi relâmpago, marcado por Vitinho aos dois minutos.
Com o resultado, os cearenses vão a 31 pontos e continuam firmes no G-6, provisoriamente em quinto lugar. Enquanto isso, os paulistas seguem nos 30 pontos ganhos, também na zona classificatória, em quinto.
O duelo começou bastante movimentado, com o Fortaleza saindo à frente logo no início. Após saída ruim do Novorizontino, a bola sobrou na direita para Vitinho, que chutou cruzado e tirou de Jordi para marcar aos dois minutos.
A resposta demorou, mas veio em pancada de Hélio Borges de fora da área, porém João Ricardo salvou. Os paulistas seguiram atacando para buscar o empate e voltaram a levar perigo. Castrillón cruzou pela direita e Robson desviou próximo à trave. Em seguida, Rômulo recebeu já dentro da pequena área e chutou forte, parando no goleiro, que selou a diferença mínima ao intervalo.
Para o segundo tempo, os times voltaram com uma novidade, fazendo ambos ajustarem suas propostas. A partida se manteve bastante equilibrada, contudo, muito truncada e tendo menos intensidade ofensiva por conta da forte marcação imposta pelas equipes dentro de campo.
A primeira boa chegada foi do Fortaleza, que tentou se impor. Welliton recebeu pela direita, se livrou de um marcador e bateu cruzado, parando no goleiro adversário. O visitante ainda conseguiu responder quando Patrick completou falta na área e obrigou o camisa 1 tricolor a fazer um milagre. Do meio para o final, depois de bate-rebate, a sobra ficou para Miritello, que isolou, mas sem mudar o placar.
Os times voltam a campo, pela 19ª rodada da Série B, na próxima terça-feira. O Fortaleza encara o Vila Nova-GO, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), às 21h35, em Goiânia (GO). O Novorizontino enfrenta o Criciúma, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h30, no interior de São Paulo.
FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 1 X 0 NOVORIZONTINO
FORTALEZA - João Ricardo; Rodriguinho (Maílton), Gazal, Néris (Luan Freitas) e Gabriel Fuentes; Rodrigo (Pierre), Lucas Sasha e Vitinho; Pedro Henrique (Paulo Baya), Miritello e Luiz Fernando (Welliton). Técnico: Thiago Carpini.
NOVORIZONTINO - Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama (Tavinho), Matheus Bianqui e Rômulo (Vinícius Paiva); Reidiney, Robson e Hélio Borges (Juninho). Técnico: Enderson Moreira.
GOL - Vitinho, aos dois minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - João Ricardo, Néris, Rodriguinho e Gazal (FOR); Robson (NOV).
ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).
PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.
LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).