Duelo direto pela liderança fecha no sábado a 18ª rodada da Série B

O encerramento da 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, promete mexer com as estruturas da tabela de classificação. Com o calendário encurtado por causa da final da Copa do Mundo, quatro partidas estão programadas. O grande destaque fica por conta do confronto direto valendo a liderança isolada da competição nacional, além de brigas intensas por vaga no G-6 e fuga do rebaixamento.
O principal embate acontece às 16h, no estádio Heriberto Hülse, onde o Criciúma recebe o Vila Nova-GO. O time catarinense iniciou o fim de semana no topo com 33 pontos, mas vê o seu posto ameaçado diretamente pelo adversário goiano, que aparece logo atrás, com 31, e assume a ponta em caso de vitória fora de casa.
No mesmo horário, a Ilha do Retiro, em Recife (PE), será palco de outro duelo estratégico. O Sport, com 26 pontos, tenta se aproximar do bloco dos seis primeiros colocados. O time da casa terá pela frente o Operário-PR, que também soma 31 e planeja se aproveitar do choque de líderes em Santa Catarina para entrar no G-2.
Também a partir das 16h, o estádio Moisés Lucarelli recebe um jogo carregado de drama. Mergulhada em uma crise institucional, a Ponte Preta tenta quebrar um incômodo jejum de 11 jogos sem vitória - 10 derrotas e um empate. Vice-lanterna com apenas oito pontos, o time paulista encara o Goiás, que soma 25 e busca colar no pelotão do acesso.
O encerramento oficial da rodada está agendado às 18h no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Em duelo de equipes coladas na classificação, o Atlético-GO (24 pontos) mede forças contra o Athletic-MG (23), onde o vencedor dará um salto importante para longe da parte de baixo da tabela.
CONFIRA OS JOGOS DA 18ª RODADA DA SÉRIE B:
Sábado (18)
16h
Sport-PE x Operário-PR
Criciúma-SC x Vila Nova-GO
Ponte Preta-SP x Goiás
18h
Atlético-GO x Athletic-MG