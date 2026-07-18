Kadu Sousa brilha, Goiás vence Ponte Preta e acentua crise em Campinas

A crise da Ponte Preta parece não ter fim. Na tarde deste sábado (18), o time paulista voltou ao Moisés Lucarelli para encarar o Goiás, em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e novamente foi superada na competição nacional, desta vez por 2 a 1, com dois gols de Kadu Sousa.

O atacante do Goiás chegou a cinco gols nesta Série B e foi o principal destaque da partida, que acentuou a má fase da Ponte Preta no torneio. Com o resultado, o time campineiro chegou a um jejum de 12 partidas sem vitória, acumulando 11 derrotas e somente um empate no período.

Do outro lado, com o resultado, o time goiano foi a 28 pontos, chegou a uma sequência de quatro jogos sem derrota e saltou para a sétima colocação da tabela de classificação, ficando apenas dois atrás do Novorizontino, que abre o G6.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a 19ª rodada da Série B, que encerra o primeiro turno da competição nacional. Na quarta-feira (22), a Ponte Preta vai até o Germano Kruger para encarar o Operário-PR, a partir das 19h30. Logo depois, Às 20h30, é a vez do Goiás receber o Sport, no Hailé Pinheiro.

Tentando aproveitar da má fase do time da casa, o Goiás foi quem ditou o ritmo do jogo nos minutos iniciais e conseguiu abrir o marcador logo aos seis minutos, quando Kadu Sousa tabelou com Cadu na entrada da área, bateu para o gol e contou com falha de Guilherme Viana para abrir o placar em Campinas.

Desde então, a Ponte Preta tomou as rédeas da partida e criou boas chances. Aos 28, Júlio recebeu cruzamento de Kevyson e bateu para grande defesa de Thiago Rodrigues, que ainda parou tentativa de Elvis. A pressão do time paulista, porém, surtiu efeito.

Aos 41, Lucas Lima derrubou Kevyson na área e a árbitra assinalou pênalti, confirmado posteriormente no VAR. Aos 45, Élvis foi para a cobrança e não desperdiçou, deixando tudo igual no placar. Entretanto, a crise na Ponte Preta mais uma vez se fez presente. Logo na saída de bola, aos 47, Kadu Sousa tirou da defesa, bateu de fora da área e mandou para a rede, levando o Goiás em vantagem para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, a Ponte Preta chegou com mudanças e quase igualou o marcador mais uma vez logo no primeiro minuto, com Brandão, que mandou de voleio, perto da trave adversária. E a pressão não parou por aí. Aos 14, Kevyson entrou na área, cruzou forte, mas a defesa cortou quase em cima da linha.

Do outro lado, o time goiano teve a chance de ampliar a vantagem aos 17, quando Rodrigo Soares cruzou, a bola bateu na mão de Lucas Cunha, e após análise do VAR, foi aplicado pênalti. Porém, Cadu foi para a cobrança e mandou para fora. O Goiás teve mais uma chance aos 37, novamente com Kadu Sousa, que cruzou na medida para Cadu, mas Luiz Felipe cortou na hora exata.

Nos minutos finais, a Ponte Preta ainda tentou se lançar ao ataque, mas a falta de objetividade afetou novamente o time campineiro, que não conseguiu furar a defesa adversária e amargou mais uma derrota na Série B.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 2 GOIÁS

PONTE PRETA - Guilherme Viana; Lucas Cunha, Palacios e Diego Leão (Nicolas Araújo); Júlio (Rodriguinho), Juan Rodrigues (Baianinho), Danilo Barcelos, Élvis e Kevyson; Miguel (Diego Porfírio) e David da Hora (Brandão). Técnico: Márcio Zanardi.

GOIÁS - Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares (Luisão), Luiz Felipe, Ramon Menezes (Lucas Ribeiro) e Djalma Silva (Nicolas); Filipe Machado, Juninho e Lucas Lima (Lourenço); Jean Carlos (Gegê), Cadu e Kadu Sousa. Técnico: Mozart.

GOLS - Kadu Sousa, aos seis, Élvis, aos 45, e Kadu Sousa, mais uma vez, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Palacios, Ramon Menezes e Lucas Ribeiro.

RENDA - R$ 44.050,00.

PÚBLICO - 1.933 torcedores.

ÁRBITRA - Charly Wendy Straub Deretti (SC).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).