Criciúma bate Vila Nova em casa e abre distância na liderança da Série B

Em confronto direto pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma venceu o Vila Nova por 2 a 0 na tarde deste sábado, no estádio Heriberto Hulse, pela 18ª rodada da competição. Os gols da vitória catarinense foram marcados por Fellipe Mateus, na etapa inicial, e Marcelo Hermes, no segundo tempo.

Com o resultado positivo dentro de casa, o Criciúma se mantém na liderança, alcançando os 36 pontos e abrindo cinco de vantagem sobre o próprio Vila Nova, que estacionou nos 31 pontos. Juventude e Operário-PR são vice-líderes e têm 32 pontos cada. Na próxima rodada, a equipe carvoeira busca manter o embalo na competição diante do Novorizontino, enquanto os goianos encaram o Fortaleza.

O primeiro tempo começou com forte equilíbrio e intensa disputa de espaço no meio-campo, o que dificultou a criação de jogadas ofensivas para os dois lados. O Criciúma demonstrou maior eficiência e abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, quando Fellipe Mateus aproveitou uma jogada rápida pela intermediária, avançou até a área e finalizou com força para balançar as redes.

Após sofrer o gol, o Vila Nova buscou reagir e chegou a balançar as redes com Dellatorre, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. A partir daí, a partida seguiu truncada, com o Criciúma priorizando a solidez defensiva para administrar a vantagem e o clube goiano esbarrando na marcação mandante, conseguindo apenas uma nova oportunidade na reta final do período, que parou na intervenção do goleiro adversário.

Na volta do intervalo, a postura do Vila Nova mudou e a equipe passou a pressionar o Criciúma em busca do empate. O time visitante adiantou suas linhas e forçou seguidos erros na saída de bola dos donos da casa, criando oportunidades em cobranças de falta e jogadas aéreas que exigiram bastante atenção do sistema defensivo catarinense.

Diante da insistência do adversário, o Criciúma explorou os contra-ataques e encontrou espaços para responder na velocidade de seus pontas e laterais, exigindo intervenções importantes do goleiro do Vila Nova para evitar o segundo gol.

A insistência dos mandantes surtiu efeito aos 39 minutos, quando Marcelo Hermes recebeu com liberdade pelo lado esquerdo do ataque, invadiu a área e finalizou cruzado. A bola desviou na marcação antes de entrar e consolidar a vitória.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 0 VILA NOVA

CRICIÚMA - Pedro Santos; Bruno Alves, Rodrigo, Luciano Castán e Willean Lepo; Gui Lobo (Ronald), Eduardo (Jean) e Marcelo Hermes; Otero (Romarinho), Fellipe Mateus (Jhonata Robert) e Waguininho (João Carlos). Técnico: Eduardo Baptista.

VILA NOVA - Helton Leite; Igor Cariús (Nathan), Tiago, Breno Bora e Higor; João Vieira, Dudu (Emerson Urso) e Higor Meritão (Enzo); Marquinhos Gabriel, Janderson (Caíque Jesus) e Dellatorre (Hayner). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Fellipe Mateus, aos 10 minutos do primeiro tempo, e Marcelo Hermes, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Alves, Luciano Castán, Gui Lobo e Eduardo (CRI); Tiago, Higor e Enzo (VIL).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 237.480,00.

PÚBLICO - 11.741 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).