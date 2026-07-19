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CAPÍTULO FINAL

Após momentos difíceis e de superação, Messi escreve sua última página em Copas do Mundo contra país que quase veio a defender

Seu primeiro gol saiu em 2006
Seu primeiro gol saiu em 2006 -

Messi chega ao fim de sua participação em Copas do Mundo com três finais e alguns recordes em seis edições disputadas. Mas ainda pode ter a cereja do bolo em uma trajetória de superação que começou como um filme de terror e termina em uma gloriosa história nesta reta final de carreira. Falta ao craque de 39 anos conquistar o segundo título mundial seguido para a Argentina, hoje, contra a Espanha, às 16h (de Brasília).

Comparado a Diego Maradona pelos compatriotas a cada desilusão em Copas anteriores, Messi saiu da sombra do ídolo e virou farol no país. E agora pode superá-lo caso seja campeão novamente, feito que apenas outro argentino conseguiu: Daniel Passarela, em 1978 e 1986.

"Tivemos a sorte de viver na era do Diego. Nunca quis me comparar a ele e sei que ele gostava muito de mim. Prefiro guardar todos os momentos bonitos que compartilhamos juntos", afirmou o craque após a vitória sobre a Inglaterra.

Quase foi pro outro lado

E pensar que por muito pouco essa relação com o país não aconteceu. Afinal, Messi foi rejeitado por clubes argentinos pelo corpo franzino e fez todo o caminho das divisões de base no Barcelona, o que o fez entrar na mira da seleção espanhola.

Mas um vídeo de suas jogadas chegou às mãos do técnico do sub-17 da Argentina em 2004, Hugo Tocalli, que correu junto à federação de futebol para organizar um amistoso às pressas para convocá-lo. A estreia com a Albiceleste aconteceu no mesmo ano, contra o Paraguai, e não demorou para o craque chegar à seleção principal, em 17 de agosto de 2005, em um amistoso contra a Hungria.

Desde cedo, já existia grande expectativa no futebol do craque. A primeira das 33 partidas em Copas foi em 2006, ainda como reserva no 6 a 0 sobre a Sérvia, quando marcou o primeiro dos 21 gols. Mas a sequência de eliminações e o desempenho no torneio contribuíram para as críticas e ataques que sofreu dos compatriotas.

Em 2010, Messi já era o melhor do mundo (venceu em 2009), mas terminou a Copa da África do Sul sem marcar gols, e a Argentina acabou eliminada com uma derrota por 4 a 0 para a Alemanha, nas quartas de final. A resposta veio em 2014, ao liderar a seleção até a final. Só que a decepção da perda do título na prorrogação, novamente para os alemães, criou mais uma marca na relação com o torcedor.

Fotogaleria
Em 2022, foi campeão do mundo
Em 2022, foi campeão do mundo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Messi foi vice na Copa de 2014
Messi foi vice na Copa de 2014 AFP
Craque não marcou em 2010
Craque não marcou em 2010 AFP
Lionel Messi, jogador da Argentina, comemora seu gol durante a partida das oitavas de final entre Argentina x Egito na Copa do Mundo da FIFA, no Estádio de Atlanta, na Georgia, Estados Unidos, nesta terça-feira (07).
Lionel Messi, jogador da Argentina, comemora seu gol durante a partida das oitavas de final entre Argentina x Egito na Copa do Mundo da FIFA, no Estádio de Atlanta, na Georgia, Estados Unidos, nesta terça-feira (07). William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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