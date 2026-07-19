Rafael Câmara vence corrida principal na Bélgica e alcança segundo triunfo na Fórmula 2

O brasileiro Rafael Câmara chegou à segunda vitória na temporada da Fórmula 2 neste domingo, 19, após levar a corrida principal na Bélgica. Após largar na pole position, o piloto da Invicta Racing foi ultrapassado na largada, porém reassumiu a ponta e levou a prova.
Antes de vencer na Bélgica, Câmara já havia levado a melhor na corrida principal em Barcelona, em junho. O brasileiro, que integra a academia da Ferrari, é cotado para ocupar uma vaga na Fórmula 1 em 2027.
Completaram o pódio o tailandês Tasanapol Inthraphuvasak, no segundo lugar, e o búlgaro Nikola Tsolov que cruzou a linha de chegada em terceiro. O brasileiro Emerson Fittipaldi Jr., da AIX Racing, não completou a prova e abandonou a quatro voltas do fim.
Com o resultado no circuito de Spa-Francorchamps, Tsolov segue na ponta da Fórmula 2, com 161 pontos. O italiano Gabriele Mini, da MP, vem logo na sequência, com 134 pontos, enquanto Câmara é o terceiro com 125.
A próxima etapa da categoria será disputada no próximo final de semana, na Hungria.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA PRINCIPAL DA BÉLGICA NA FÓRMULA 2:
1. Rafael Câmara (Invicta) - 1h11min20s230
2. Tasanapol Inthraphuvasak (ART) +5s4
3. Nikola Tsolov (Campos) +7s4
4. Alexander Dunne (Rodin) +7s8
5. Gabriele Minì (MP) +8s1
6. Rafael Villagómez (Van Amersfoort) +10s9
7. Noel León (Campos) +11s2
8. Colton Herta (Hitech) +20s3
9. Ritomo Miyata (Hitech) +21s8
10. Mari Boya (Prema) +23s6
11. Martinius Stenshorne (Rodin) +24s6
12. Sebastián Montoya (Prema) +25s3
13. Cian Shields (AIX) +31s8
14. Nico Varrone (Van Amersfoort) +35s6
15. Joshua Durksen (Invicta) +42s4
16. John Bennett (Trident) +50s2
17. Kush Maini (ART) +53s9