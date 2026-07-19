Flamengo confirma lesão de Luiz Araújo e atualiza situações de Léo Ortiz e Paquetá

O Flamengo confirmou neste domingo (19) a lesão no joelho esquerdo do atacante Luiz Araújo, após sofrer uma entrada durante o amistoso contra o Olimpia no meio de semana. Em nota, o clube também informou que foi realizado um exame de imagem e que não há necessidade de intervenção cirúrgica.

Além da situação do atacante, a equipe divulgou atualizações dos quadros do zagueiro Léo Ortiz e do meia Lucas Paquetá. O defensor já está realizando trabalhos em campo com fisioterapia e preparação física. Ele está fora das atividades desde maio, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita diante do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Já o meio-campista estava com a seleção brasileira na Copa do Mundo e sentiu uma lesão na coxa esquerda contra o Japão, pela fase de 16 avos. O atleta segue em processo de recuperação e realiza exercícios de reforço muscular. O Flamengo não estipulou uma data para retorno do jogador.

O time comandado por Leonardo Jardim retorna aos gramados oficialmente na próxima quarta-feira (22), contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. Durante a intertemporada, o clube enfrentou quatro adversários em partidas amistosas: empate contra o River Plate-ARG, e vitórias sobre Lausanne-Sport-SUI, Benfica-POR e Olímpia-PAR.

Para o segundo semestre, a equipe do Rio de Janeiro tem compromisso pelas oitavas de final da Libertadores diante do Cruzeiro e a perseguição ao líder Palmeiras no campeonato nacional. Lembrando que o time foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vitória, na quinta fase da competição.