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Seleção masculina vence China, mas não joga fase final da Liga das Nações de vôlei pela 1ª vez

A seleção brasileira masculina encerrou sua participação na atual edição da Liga das Nações de vôlei com uma vitória sobre a China por 3 a 0 (25/16, 25/20 e 25/21) neste domingo, em Chicago. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho entrou em quadra já ciente que estava fora, pela primeira vez, da fase final da competição.

Campeão da Liga das Nações em 2021 e terceiro colocado em 2025, o Brasil não conseguiu terminar a fase preliminar entre as sete melhores seleções (sede das finais, a China tinha vaga garantida). Foi a primeira vez que o Brasil não avança à fase final da competição, que existe desde 2018, substituindo a antiga Liga Mundial.

As chances de o Brasil se classificar terminaram no sábado, quando a Bulgária venceu os EUA. A seleção terminou o torneio com 7 vitórias em 12 partidas. O último triunfo veio sobre os lanternas da competição, que venceram apenas 1 dos 12 jogos disputados.

Após um início equilibrado, o Brasil deslanchou no primeiro set e não teve dificuldade para fechar em 25/16. A segunda parcial também começou com as equipes se revezando no comando do placar e foi mais equilibrado. Na metade do set, a China estava na frente, mas não teve fôlego para segurar o Brasil, que fez 25/20.

Roteiro semelhante aconteceu no terceiro e último set. Após uma disputa equilibrada, o Brasil conseguiu novamente abrir vantagem na parte final para marcar 25/21 e 3 sets a 0. Adriano, com 13, e Flavio, com 12, foram os maiores pontuadores da última partida da seleção na Liga das Nações de 2026.

Fora das finais da Liga das Nações, que acontecem de 29 de julho a 2 de agosto, na China, a seleção brasileira agora se prepara para o Sul-Americano, entre 15 e 20 de setembro, que dará ao campeão uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Se falhar no torneio continental, o Brasil terá que garantir participação olímpica na Copa do Mundo de 2027, que oferecerá três vagas, ou pelo ranking mundial, com outros três lugares, em junho de 2028.

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