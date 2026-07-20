Copa feminina de 2027 no Brasil: tudo que você precisa saber sobre 'novo round' CazéTV x Globo

As transmissões da Copa do Mundo masculina de futebol em 2026 foram marcadas pela concorrência entre CazéTV, único canal com direito a transmitir todas as partidas, e a Globo. O novo round dessa briga por audiência será em 2027, quando será disputada a Copa do Mundo Feminina, sediada no Brasil.

Desta vez, os dois lados terão direitos de transmissão de todos os jogos. A Globo só não terá permissão para exibir jogos no YouTube, por meio da GE TV, porque a CazéTV terá exclusividade na plataforma para entregar aos seus espectadores os 64 jogos da competição.

A emissora carioca pretende tratar a competição feminina com a mesma importância dada à versão masculina. Por isso, promete transmitir 56 partidas na TV aberta. Já a SporTV, braço esportivo do Grupo Globo em canais por assinatura, exibirá todos os 64 jogos, assim como a concorrente do YouTube.

Durante a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá, a CazéTV transmitiu jogos de grande interesse com exclusividade, enquanto as concorrentes - SBT e N Sports também tinham direitos - precisavam escolher estrategicamente qual duelo exibir a cada rodada. Das 104 partidas do Mundial com mais seleções da história, a Globo transmitiu 55.

Para bater de frente com o canal de YouTube que leva o nome do streamer Casimiro Miguel, a tradicional emissora deve apostar também em divulgação de peso. Durante a final da Copa masculina, por exemplo, levou a atacante Marta à tribuna de narração para falar sobre o torneio do ano que vem e promover um dos patrocinadores do evento.

Também exibiu uma chamada sobre o Mundial feminino, mostrando um pouco de cada cidade que será sede da competição. Além disso, lançou uma peça publicitária sobre a transmissões da SporTV.

A Copa do Mundo feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, em oito cidades: Rio (Maracanã), São Paulo (Neo Química Arena), Belo Horizonte (Mineirão), Porto Alegre (Beira-Rio), Brasília (Mané Garrincha), Salvador (Fonte Nova), Recife (Arena de Pernambuco) e Fortaleza (Castelão).