Federação Italiana de Futebol mira Guardiola para o cargo de treinador da Azzurra

Sem clube desde que deixou o Manchester City, em maio deste ano, o consagrado treinador catalão Pep Guardiola entrou no radar da Federação Italiana de Futebol (FIGC) para assumir o cargo de técnico da seleção nacional.

De acordo com informações da SKY Sports, Paolo Maldini, novo diretor técnico da entidade, embarcou para Barcelona junto com o ex-jogador e tetracampeão mundial pela seleção brasileira Leonardo, seu assessor, para tratar do assunto.

A dupla viajou para conversar com o treinador e saber se ele teria interesse em comandar a seleção italiana. A ideia da nova direção da FIGC é contar com Guardiola neste processo de reconstrução do futebol do país.

Fora das últimas três edições da Copa do Mundo, a Itália vive uma crise sem precedentes. Ainda segundo a Sky Sports, Maldini e Leonardo conversaram com o técnico espanhol durante três dias para explicar o projeto de reerguer a seleção.

Embora Guardiola seja a prioridade por seu histórico vencedor no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, a entidade trabalha em outras frentes e tem mais dois nomes para a função caso o profissional catalão recuse a proposta: Roberto Mancini e Andrea Pirlo.

A Itália está sem treinador desde a saída de Gennaro Gattuso, que deixou o cargo em abril, após não conseguir classificar a Itália para a Copa do Mundo deste ano.