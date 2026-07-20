Espanha celebrará título da Copa em Madri com desfile, shows e passagem pela Família Real

A Espanha já definiu como será a festa pela conquista da Copa do Mundo de 2026. Após vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação da decisão disputada no MetLife Stadium, a delegação desembarca nesta segunda-feira, 20, em Madri, onde participará de uma série de homenagens institucionais antes de encontrar os torcedores em uma grande celebração pelas ruas da capital.

O primeiro compromisso dos campeões será logo após a chegada ao Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A equipe comandada por Luis de la Fuente seguirá para o Palácio da Zarzuela, onde será recebida pela Família Real espanhola. Em seguida, a delegação visitará o Palácio de Moncloa para um encontro com o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

Encerrada a agenda oficial, a seleção dará início às comemorações com a torcida. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) organizou um desfile em ônibus aberto, que percorrerá as principais vias de Madri até a tradicional Praça de Cibeles, palco das maiores celebrações esportivas do país.

A programação também contará com apresentações musicais e outras atrações para o público antes da chegada dos jogadores. No encerramento do trajeto, os atletas subirão ao palco para exibir a taça da Copa do Mundo e celebrar o título ao lado dos torcedores.

CONFIRA O CRONOGRAMA DA FESTA DO TÍTULO ESPANHOL:

- 13h (de Brasília): início dos shows e atrações na Praça de Cibeles;

- 14h (de Brasília): saída do desfile em ônibus aberto a partir da região de Moncloa;

- 16h (de Brasília): chegada da delegação à Praça de Cibeles e apresentação do troféu aos torcedores;

- 18h (de Brasília): encerramento previsto da celebração.

A conquista marcou o segundo título mundial da Espanha, que voltou ao topo do futebol após superar a Argentina na decisão. O gol do triunfo saiu dos pés de Ferrán Torres apenas na prorrogação, coroando a campanha da equipe de Luis de la Fuente no torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.