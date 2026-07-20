Messi e mais 9 jogadores da Argentina não voltam para 'festa' em Buenos Aires após vice da Copa

O feriado nacional decretado na Argentina pelo presidente Javier Milei para recepção de seus ídolos após o vice na Copa do Mundo de 2026 será esvaziado. O astro Messi e mais nove jogadores não estão no voo que chega a Buenos Aires no fim da tarde/começo da noite desta segunda-feira.

O camisa 10, que não deve mais vestir a camisa da seleção argentina, era aguardado com expectativa para uma homenagem por tudo o que fez pela seleção. Mas como atua no Inter Miami, dos Estados unidos, optou por não regressar a seu país. De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Molina e Juan Musso são as demais ausências.

Agentes de segurança aguardam pela chegada da delegação argentina. O reencontro com o povo não tem uma agenda prévia após a perda do título para a Espanha. Antes, estava agendado um desfile em carro aberto pelas ruas de Buenos Aires com término na Casa Rosada e encontro com o presidente.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) havia informado após o jogo decisivo que o elenco tinha liberdade de escolher o destino após a Copa do Mundo e já havia anunciado um retorno "esvaziado" para o Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires.

"Após a final, alguns jogadores do elenco partirão diretamente dos Estados Unidos para diversos destinos, a fim de se reapresentarem aos seus clubes ou iniciarem o período de descanso. Enquanto isso, parte da delegação, composta por jogadores, comissão técnica e equipe de apoio, retornará à Argentina com chegada prevista para as 17h", informou a AFA.

A entidade ainda agradeceu pelo maciço apoio da torcida albiceleste nos Estados Unidos e também em toda a Argentina. "Obrigado por estarem sempre presentes, tanto nas alegrias quanto nos momentos difíceis. Estamos todos unidos na defesa desta camisa, e o orgulho de representar a Argentina continuará a nos motivar ao enfrentarmos os desafios que virão."

Mesmo com menos integrantes, o elenco deve receber uma recepção calorosa em Buenos Aires. Jogos de todas as categorias foram desmarcados nesta segunda e terça justamente para que toda a torcida pudesse "abraçar" os vice campeões do mundo desde o desembarque.