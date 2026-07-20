Vitor Roque treina e deve ser novidade do Palmeiras contra o Coritiba no Brasileirão

O atacante Vitor Roque marcou presença na manhã desta segunda-feira na atividade integrada junto ao elenco do Palmeiras na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira realizou um trabalho de tático visando a partida do meio de semana contra o Coritiba, pelo Brasileiro, e o centroavante deve ser a novidade.

O jogador, que está em fase final de transição física após ter sido submetido à cirurgia no tornozelo esquerdo, já chegou a participar dos últimos jogos-treinos durante esse período em que o Nacional ficou parado por conta da Copa do Mundo.

Na movimentação desta segunda-feira, que durou aproximadamente uma hora e meia, Abel Ferreira ensaiou as movimentações ofensivas e defensivas, assim como o posicionamento da equipe para o compromisso contra os paranaenses. Ele deu ênfase ainda às jogadas de bola parada.

A última vez que o atacante esteve em campo com a camisa palmeirense foi no dia 23 de abril, quando teve a lesão no tornozelo foi agravada durante jogo contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil. Após o duelo, ele foi submetido à cirurgia.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contabiliza 41 pontos em 18 partidas. O Flamengo, seu perseguidor mais próximo, tem 34 pontos e um jogo a menos. O time carioca também entra em campo nesta quartra-feira e visita a Chapecoense pelo Nacional.