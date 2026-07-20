Classificação final da Copa: Brasil em 11º, Uruguai como pior sul-americano e Iraque em último

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo, 19, com o título da Espanha sobre a Argentina, e definiu também a classificação geral das 48 seleções participantes. O ranking final reflete não apenas a campanha dos finalistas, mas também o desempenho de todas as equipes ao longo do torneio.

A Espanha terminou na liderança após conquistar seu segundo título mundial, enquanto a Argentina ficou com o vice-campeonato. Inglaterra e França completaram o pódio da competição ao vencerem, respectivamente, a semifinal e a disputa pelo terceiro lugar.

Entre as grandes surpresas da edição, a Noruega encerrou a campanha na quinta colocação, à frente de seleções tradicionais como Bélgica, Holanda, Alemanha e Portugal. Marrocos voltou a confirmar o crescimento do futebol africano ao terminar entre os oito melhores do Mundial.

O Brasil, eliminado nas oitavas de final pela Noruega, encerrou sua participação na 11ª posição, sendo a terceira melhor seleção sul-americana da competição. A Colômbia terminou logo à frente, em 10º, enquanto o Paraguai fechou em 16º.

Já o Uruguai viveu uma campanha bastante abaixo das expectativas. Eliminada ainda na fase de grupos, a equipe terminou apenas na 37ª colocação, tornando-se a seleção sul-americana com pior desempenho nesta edição da Copa do Mundo.

Entre os representantes asiáticos, o Japão foi o melhor colocado, em 21º, seguido pela Austrália, em 22º. Já o Iraque encerrou sua participação na última posição da classificação geral, em 48º lugar.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA COPA DO MUNDO DE 2026:

1º - Espanha

2º - Argentina

3º - Inglaterra

4º - França

5º - Noruega

6º - Bélgica

7º - Marrocos

8º - Suíça

9º - México

10º - Colômbia

11º - Brasil

12º - Estados Unidos

13º - Portugal

14º - Canadá

15º - Egito

16º - Paraguai

17º - Holanda

18º - Alemanha

19º - Costa do Marfim

20º - Croácia

21º - Japão

22º - Austrália

23º - RD Congo

24º - Gana

25º - Equador

26º - África do Sul

27º - Suécia

28º - Áustria

29º - Bósnia

30º - Argélia

31º - Senegal

32º - Cabo Verde

33º - Irã

34º - Coreia do Sul

35º - Turquia

36º - Escócia

37º - Uruguai

38º - Arábia Saudita

39º - Tchéquia

40º - Nova Zelândia

41º - Qatar

42º - Curaçao

43º - Panamá

44º - Jordânia

45º - Haiti

46º - Uzbequistão

47º - Tunísia

48º - Iraque