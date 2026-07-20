Corinthians se 'adapta' ao novo gramado da Neo Química Arena e Diniz admite 'saudade' de jogos

Último dos grandes de São Paulo a voltar a disputar uma partida oficial, o Corinthians trabalhou nesta segunda-feira na Neo Química Arena, palco do jogo com o Remo, pelo Brasileirão, quinta-feira. Por causa da mudança do gramado de seu estádio, o clube deve fazer outra atividade no local para não ser surpreendido pelo time paraense.

Considerado um dos melhores do Brasil, o gramado da neo Química Arena foi todo modificado e o primeiro dia de atividades serviu para deixar a torcida entusiasmada com muitas jogadas ofensivas e gol do atacante Yuri Alberto.

Sem propostas da Europa - admitiu antes da copa do mundo que gostaria de jogar no segundo semestre em algum clube do Velho continente - o centroavante será a esperança ofensiva diante do Remo já que Memphis Depay ainda discute a renovação de contrato e Rodrigo Garro está suspenso.

Ansioso pelo retorno dos jogos oficiais, o técnico Fernando Diniz não escondeu a satisfação com os trabalhos pós-férias e mostrou confiança em apresentações seguras do Corinthians já nesta retomada do Brasileirão

"Treinamos muito depois das férias. Foi um volume de treino muito grande. Agora estamos diminuindo um pouco a carga para recomeçarmos bem (Brasileirão). Treinamos aqui na Arena e foi bom ter vindo porque o gramado mudou. Viemos para os jogadores se adaptarem um pouco para uma boa reestreia contra o Remo", afirmou o treinador.

Diniz ainda falou sobre como anda o sentimento do elenco alvinegro após amistoso sem graça de dias atrás com o Cascavel e empate por 1 a 1. "Está todo mundo conectado. De uma certa forma, um pouco ansioso para recomeçar, reencontrar a torcida e reencontrar os jogos e a adrenalina", disse. "O time está precisando voltar a jogar. Estou com muita saudade de ver a Arena cheia em um jogo", concluiu.