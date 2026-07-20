Vinícius Júnior manda mensagem para Cucurella após título do espanhol na Copa: 'Bem-vindo'

O lateral-esquerdo Marc Cucurella foi um dos grandes destaques da campanha espanhola na Copa do Mundo. O time europeu sagrou-se campeão no domingo, 19, após bater a Argentina por 1 a 0, na prorrogação. Depois do jogo, o atacante Vinícius Júnior, pelas redes sociais, fez questão de mandar um recado para o futuro parceiro de Real Madrid. O brasileiro felicitou o espanhol pela conquista no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.
"Parabéns e bem-vindo", escreveu Vinícius Júnior nos stories do Instagram, em espanhol. Na imagem, Cucurella aparece beijando o troféu da Copa do Mundo.
Além de parabenizar o lateral-esquerdo, Vini Jr. já "recebeu" o espanhol no Real Madrid, uma vez que eles serão companheiros no clube merengue na próxima temporada.
O Real Madrid anunciou a contratação de Cucurella em meados de junho, a pedido do técnico José Mourinho. O atleta, que estava no Chelsea, assinou vínculo com a equipe espanhola até 30 de junho de 2032.
Formado nas categorias de base do Barcelona, o lateral atuou entre 2016 e 2019 pelo Barcelona B, mas não chegou à equipe principal. O Atlético de Madrid demonstrou interesse no jogador, mas perdeu a concorrência para o Real Madrid.
Vinícius Júnior foi um dos principais jogadores do Brasil na Copa do Mundo, ao anotar quatro gols. No entanto, ele não evitou a eliminação precoce para a Noruega, ainda na fase de oitavas de final.