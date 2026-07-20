Site da Bola de Ouro dá 'pista' de que Messi pode vencê-la mesmo sem título da Copa

O jogador que levará a Bola de Ouro do futebol será conhecido somente em 26 de outubro, mas o site da premiação pode ter indicado um dos favoritos: Lionel Messi. Vice-campeão da Copa do Mundo, ele luta pela sua nona consagração e a atuação no torneio pode ter o colocado à frente dos concorrentes, mesmo sem o título.

Em 2023, o ídolo da Argentina foi escolhido como melhor do planeta pela última vez em sua carreira, quase um ano depois de 'carregar' sua seleção ao troféu do Mundial de 2022, no Catar. Desde então, Rodri, da Espanha, venceu em 2024 e Ousmane Dembélé, da França, faturou em 2025.

Uma publicação no site oficial do prêmio mais cobiçado entre jogadores trouxe o seguinte título: "Dá para ganhar a Bola de Ouro sem ganhar a Copa do Mundo?". A publicação faz uma análise de atletas que superaram heróis da competição e mostra que o título da uma seleção não garante total favoritismo.

O próprio Messi passou por isso em 2010, quando a Argentina caiu nas quartas de final para a Alemanha, a Espanha levantou a taça, mas foi o atacante que recebeu a premiação. Inclusive, batendo Iniesta e Xavi, dois 'pilares' da equipe europeia e seus companheiros de Barcelona à época, e até o melhor do torneio, que foi Diego Forlán, do Uruguai.

A página da Bola de Ouro cita essa e outras temporadas em que houve a 'discrepância', como quando Cristiano Ronaldo foi consagrado em 2014, superando o campeão com a Alemanha Manuel Neuer, e Luka Modric venceu em 2018, à frente de Antoine Griezmann, um dos craques da França. Em 2026, o melhor da Copa, e campeão, foi Rodri.

A análise encerra-se com a seguinte frase: "Vencer a Copa do Mundo ajuda, mas não garante a Bola de Ouro". Fica no campo da especulação, mas pode ser uma 'pista' de que mesmo com o vice, Messi pode ter tomado à dianteira da eleição com seus oito gols e quatro assistências na América do Norte.

Há o outro lado, porém, pois o site não deixa de citar nomes que fizeram a 'dobradinha' quando o prêmio já não englobava mais somente a Europa. De 1998 a 2006, foi consecutivo: Zinédine Zidane, Ronaldo e Fabio Cannavaro ganharam a Copa e, em seguida, o posto de melhor do mundo.

Organizada pela revista France Football, a Bola de Ouro não é definida pela opinião da publicação e muito menos é baseada nas análises da página oficial. A premiação é definida em uma votação em que todo o planeta participa.

Primeiro, é elaborada uma lista inicial de 30 nomes, por jornalistas do veículo. Em seguida, são escolhidos um jornalista de cada país participante, que votam em seus dez melhores. O primeiro colocado recebe 15 pontos, o segundo, 12 e assim por diante, até o décimo ganhar um ponto.

Ao fazer a contagem desses votos, que devem ser baseados no desempenho na temporada anterior, é escolhido o Bola de Ouro. Isso significa que o melhor do mundo em 26 de outubro será o melhor da temporada de 2026-27, na qual a Copa do Mundo está incluída.