Ferran Torres usa boné com frase 'Make Spain Great Again' na festa da Espanha pelo título

Herói do título da Espanha na Copa do Mundo 2026 no último domingo, ao marcar o gol que deu a vitória sobre a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, o atacante Ferran Torres festejou a conquista ao lado dos companheiros nas ruas de Madri nesta segunda-feira.

No dia seguinte após receber a a taça da Copa das mãos de Donald Trump, Torres usou um boné com os dizeres "Make Spain Great Again" ("Faça a Espanha Grande Novamente", em português), uma adaptação à peça original que tem escrito "Make America Great Again" ("Faça a América Grande Novamente", em português), consagrada pelo presidente norte-americano.

Ferran foi um dos jogadores mais celebrados durante o desfile em ônibus aberto da seleção espanhola nesta segunda. Na campanha campeã, O jogador do Barcelona marcou apenas um gol, porém o mais importante e que assegurou o bicampeonato mundial aos espanhóis.

A celebração da seleção espanhola começou pela manhã e seguiu até a noite desta segunda. Depois de visitas às autoridades, como o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia, e o primeiro ministro Pedro Sánchez, a delegação foi recepcionada por cerca de 2 milhões de pessoas em ônibus que passou pelos pontos principais de Madri.

Após o término do desfile, o capitão Rodri, eleito melhor jogador da Copa, enalteceu a importância de Torres para que a Espanha chegasse ao título e destacou a volta por cima do companheiro.

"Gostaria de lembrar de uma pessoa muito importante para este grupo, muito especial para mim, talvez o jogador que muitas vezes foi injustamente criticado e que hoje é história do futebol espanhol. Vamos cantar juntos: Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran!", entoou Rodri no palco armado na Praça de Cibeles.