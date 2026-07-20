Seleção da Espanha festeja nas ruas de Madri conquista da Copa





"Eles merecem que estejamos aqui apoiando-os também, e que retribuamos um pouco do carinho que demonstram durante as partidas e da força que dedicam ao jogo", disse à AFP Pablo Perello, um bancário de 33 anos que foi ver "os jogadores de perto".



Após serem recebidos pelo Rei Felipe VI e pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, os campeões percorreram as avenidas de Madri em dois ônibus abertos, em meio a uma multidão que agitava bandeiras da Espanha e vestia camisas da seleção.



Alguns jogadores ficaram sem camisa devido ao calor intenso que tomava conta de Madri, enquanto outros, como as estrelas Lamine Yamal e Nico Williams, usavam regatas ao acenar para o público.



"Vencer pelo seu país é a coisa mais linda que existe, especialmente uma Copa do Mundo", e "erguer o troféu, e poder fazer isso hoje, é a maior conquista possível no futebol", afirmou o capitão da equipe e melhor jogador da Copa, Rodri Hernández, durante a recepção no Palácio de Moncloa, em Madri, sede do governo espanhol.



"Estou muito feliz em ver a empolgação das crianças (...) e em participar do desfile e celebrar com todos os espanhóis", disse Ferran Torres, autor do único gol na partida de domingo que garantiu o bicampeonato mundial da Espanha (2010, 2026). Os jogadores da seleção espanhola, recém-coroados campeões mundiais após derrotarem a Argentina na final no domingo , desfilaram nesta segunda-feira (20) pelas ruas de Madri, que estavam lotadas com mais de um milhão de torcedores."Eles merecem que estejamos aqui apoiando-os também, e que retribuamos um pouco do carinho que demonstram durante as partidas e da força que dedicam ao jogo", disse à AFP Pablo Perello, um bancário de 33 anos que foi ver "os jogadores de perto".Após serem recebidos pelo Rei Felipe VI e pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, os campeões percorreram as avenidas de Madri em dois ônibus abertos, em meio a uma multidão que agitava bandeiras da Espanha e vestia camisas da seleção.Alguns jogadores ficaram sem camisa devido ao calor intenso que tomava conta de Madri, enquanto outros, como as estrelas Lamine Yamal e Nico Williams, usavam regatas ao acenar para o público."Vencer pelo seu país é a coisa mais linda que existe, especialmente uma Copa do Mundo", e "erguer o troféu, e poder fazer isso hoje, é a maior conquista possível no futebol", afirmou o capitão da equipe e melhor jogador da Copa, Rodri Hernández, durante a recepção no Palácio de Moncloa, em Madri, sede do governo espanhol."Estou muito feliz em ver a empolgação das crianças (...) e em participar do desfile e celebrar com todos os espanhóis", disse Ferran Torres, autor do único gol na partida de domingo que garantiu o bicampeonato mundial da Espanha (2010, 2026).

- Alegria e delírio -

"Quando vocês venceram, fizeram isso por toda a Espanha", lhes disse o Rei Felipe VI no Palácio da Zarzuela, onde chegaram com o troféu dourado logo após desembarcarem em Madri vindos dos Estados Unidos.



O desfile dos jogadores culminou na Praça de Cibeles, onde ocorreu uma cerimônia de homenagem em meio a um clima eletrizante.



A passagem do ônibus aberto com os jogadores provocou cenas de alegria intensa e delírio, acompanhadas por uma sinfonia de buzinas, gritos de felicidade e milhares de bandeiras amarelas e vermelhas agitadas com orgulho.



Muitas pessoas acenavam de suas varandas, enquanto milhares esperaram pacientemente nas ruas por horas sob o intenso calor do verão.



"Estou tão contente com a segunda estrela" conquistada pela Espanha, "muito feliz", declarou Héctor Mollar, um estudante de 14 anos que disse ter conseguido vislumbrar Ferran, Lamine e Mikel Merino enquanto o desfile passava.



Vivenciar um dia como hoje é "muito diferente" de apenas ouvir falar dele, observou Héctor, referindo-se ao título da 'Roja' de 2010, do qual só conhece histórias contadas por seus familiares.

- Superioridade -