'Lenta e não-brasileira': jornalistas ingleses colocam seleção como maior decepção da Copa

A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ainda repercute na imprensa internacional. Ao final do torneio no Canadá, Estados Unidos e México, jornalistas da BBC elegeram, entre várias categorias, suas maiores decepções, e a seleção de Carlo Ancelotti foi a marca negativa para dois deles.

O ponto principal de críticas foi a partida contra a Noruega, em que a equipe nacional trocou 331 passes contra 681 dos europeus, além de marcar apenas 34% de posse de bola contra 66% da adversária. Para representantes do veículo inglês, faltou jogar com a essência tão conhecida.

"Lento, sem inspiração e não-brasileiro", escreveu o repórter Phil McNulty, que ressaltou que o Brasil foi "exposto" no duro confronto das oitavas. "Arrastou-se pela Copa do Mundo sob o comando de Ancelotti e todas suas fraquezas ficaram expostas quando a equipe foi eliminada, com justiça", continuou.

Apesar do ciclo irregular nas eliminatórias, a seleção sempre entra no maior torneio do futebol como uma das favoritas ao título ou de, ao menos, chegar às fase finais. E foi isso que pensou o radialista da BBC, John Murray. "Eu realmente achava que o Brasil iria longe. E claramente, eles também achavam."

O único ponto elogiado pelo portal inglês nem esteve em campo na América do Norte e sim nas arquibancadas. Os torcedores brasileiros foram elogiados tanto pelo barulho que fizeram nos estádios quanto pelo clima que trouxeram às cidades na véspera dos jogos.

"Para mim, os torcedores brasileiros levam a melhor", afirmou John Bennett, da BBC World Service, que elegeu como os vencedores dessa categoria. "Não se limitam a tomar conta dos estádio; eles tomam conta das cidades. Durante as 48 horas em que estiveram na Filadélfia, parecia Rio ou São Paulo", disse, referindo-se à partida contra o Haiti, pela segunda rodada.

JOGADORES DO BRASIL JÁ HAVIAM SIDO CITADOS COMO DECEPÇÕES

Não é a primeira vez que o País é mal avaliado na mídia internacional após a performance na Copa do Mundo. Pouco antes da final entre Espanha e Argentina, o jornal português "A Bola" divulgou uma seleção com 23 jogadores que, na avaliação do veículo, teriam decepcionado.

Três brasileiros foram escolhidos para essa lista: Gabriel Magalhães, Neymar e Raphinha. A publicação levou em consideração a expectativa criada em torno dos atletas antes do início do Mundial e o desempenho apresentado durante a competição.

No caso do atacante do Santos, ele entrou na Copa cercado por expectativa por disputar aquele que anunciou ser seu último Mundial. No entanto, problemas físicos limitaram sua participação. O camisa 10 atuou em apenas duas partidas, marcou um gol de pênalti contra a Noruega nas oitavas de final e se despediu da seleção brasileira após a eliminação por 2 a 1.