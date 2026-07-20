Jorge Jesus revela que esteve próximo de fazer pré-convocação do Brasil: 'Já tinha indicações'

Jorge Jesus recentemente foi anunciado como novo treinador de Portugal. No entanto, em 2025, quando ainda dirigia o Al-Nassr, da Arábia Saudita, o português esteve próximo de ser o comandante da outra seleção: a brasileira. A revelação do treinador veio a público em entrevista ao Canal 11, emissora portuguesa, divulgada nesta segunda-feira.

"Acabei por não ir treinar a seleção brasileira, mas já tinha indicações para fazer a pré-convocatória para o jogo que havia em março, depois do Brasil ter perdido por 4 a 1 da Argentina", disse o técnico.

Ao ser questionado sobre o grupo de jogadores que o italiano Carlo Ancelotti levou para a Copa do Mundo 2026, Jesus disse que faria uma convocação diferente e levaria o atacante Pedro, do Flamengo, que dirigiu durante sua passagem vitoriosa pelo time rubro-negro em 2019, quando foi campeão da Libertadores e do Brasileirão.

"O que eu teria feito? O jogador brasileiro joga em todo mundo. Além disso, no Campeonato Brasileiro há muita qualidade... E se eu convocaria diferente do que o Ancelotti fez? Não, claro que eu faria num ou noutro jogador. Acho que neste momento o melhor ponta de lança é o Pedro, isso é um pouquinho tendencioso porque já foi meu jogador no Flamengo. De um a três jogadores diferentes, mas concordo na maioria que fez. Mas a forma de olhar para o jogo e de treinar que é a diferença", declarou.

A Copa de 2030 terá Portugal como um dos países sede, e foi justamente projetando o novo ciclo que a Federação Portuguesa de Futebol contratou Jesus para o lugar do espanhol Roberto Martínez depois da eliminação nesta edição nas oitavas de final para a Espanha.

Com vaga automaticamente garantida na próxima edição do Mundial, o primeiro grande desafio do treinador será a Nations League da Uefa, que começa neste ano e terá a fase decisiva disputada em 2027. O torneio de seleções servirá como preparação para a Euro 2028, que será realizado na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.