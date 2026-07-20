Cucurella comanda festa da Espanha, debocha da Argentina e volta a provocar Haaland

Marc Cucurella, um dos destaques da seleção espanhola na conquista da Copa do Mundo, comandou a festa da equipe nesta segunda-feira, em Madri, capital da Espanha. Os europeus venceram a Argentina por 1 a 0 no domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos, e conquistaram o bicampeonato mundial.

O lateral-esquerdo, recém-contratado pelo Real Madrid, voltou a cantar a música que viralizou após o título da Eurocopa de 2024. A canção traz diversas provocações, entre elas uma direcionada ao atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, adversário frequente de Cucurella durante o período em que o espanhol defendia o Chelsea.

"Haaland treme quando vê Cucurella", diz um dos trechos da composição. O defensor também puxou outros versos, dessa vez provocando a rival Argentina. "Hoje é dia de comemorar, meu time foi campeão", em alusão à música do argentino Duki.

O elenco desembarcou no Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas nesta manhã e foi recebido por milhares de torcedores em clima de festa. Na sequência, os jogadores desfilaram em um ônibus aberto pelas ruas da cidade e sentiram de perto a celebração dos fãs. O desfile terminou na Calle de Montalbán, ao lado da Praça de Cibeles, onde ocorreram os shows.

Além da celebração com torcedores e familiares, os jogadores cumpriram compromissos oficiais com autoridades do país. A delegação esteve no Palácio da Zarzuela, onde foi recebida pela Família Real espanhola. Em seguida, o grupo visitou o Palácio de Moncloa para um encontro com o primeiro-ministro Pedro Sánchez.