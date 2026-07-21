Atlético-MG retorna ao Brasileirão diante do Bahia para recuperar posições na tabela

O Atlético-MG retoma a disputa do Campeonato Brasileiro diante do Bahia nesta terça-feira (21), às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 19ª rodada. O confronto marca o primeiro compromisso oficial do time mineiro desde a pausa para a Copa do Mundo e coloca frente a frente dois times que vivem momentos distintos na competição.

Na 11ª colocação, com 24 pontos, o Atlético-MG busca um resultado positivo para abrir ainda mais vantagem para a zona de rebaixamento, já que tem três pontos de frente para o Vasco, que abre o Z-4. O Bahia aparece em sexto lugar, com 29 pontos, e tenta encostar no G-4, aberto pelo Red Bull Bragantino, que soma um ponto a mais, 30.

O Atlético-MG chega embalado pelo desempenho apresentado antes da paralisação do calendário. Sob o comando de Eduardo Domínguez venceu quatro de seus últimos cinco compromissos e, no último teste antes da retomada da temporada, superou o Betim por 3 a 1 em jogo-treino realizado na Cidade do Galo. A boa sequência aumentou confiança para a sequência do Brasileirão e para a missão de se aproximar da parte de cima da tabela.

Recuperado de uma artroscopia no joelho direito, o meia Gustavo Scarpa foi liberado pelo departamento médico e voltou a ficar à disposição da comissão técnica. Ele deve ser opção no banco de reservas, enquanto Victor Hugo é cotado para ganhar uma oportunidade no meio-campo para formar o quarteto ofensivo com Bernard, Tomás Cuello e Mateo Cassierra.

O volante Mamady Cissé, promessa da base, vive a expectativa de ganhar nova chance entre os titulares. Aproveitado por Eduardo Domínguez nos jogos-treino durante o período de preparação, o atleta de Guiné se destacou no estadual, mas sofreu uma lesão na coxa esquerda e busca retomar seu espaço.

O lateral-direito Angelo Preciado e o atacante Alan Minda, que defenderam a seleção equatoriana na Copa, passam por recondicionamento físico e devem ser desfalques. O volante Alan Franco, que também vestiu as cores do país no torneio, está no Equador resolvendo questões familiares e é ausência confirmada, assim como o zagueiro recém-contratado Léo Duarte, lesionado.

O Bahia fará sua segunda partida desde a retomada das competições oficiais. A equipe comandada por Rogério Ceni voltou a campo na última rodada e venceu a Chapecoense por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, em duelo atrasado da quarta rodada. Este resultado manteve o time firme na disputa pelas primeiras posições e elevou a expectativa para este confronto Minas Gerais.

A disputa na lateral segue intensa. Na direita, o argentino Roman Gomez, autor de gol na última vitória sobre a Chapecoense, deve ser mantido entre os titulares, mas Marcos Victor ainda é analisado como alternativa, dependendo da estratégia fora de casa.

Na esquerda, Luciano Juba cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não está à disposição da comissão técnica. Zé Guilherme, titular contra a Chapecoense, vive a expectativa de continuar no time, mas Iago Borduchi disputa a vaga. O ataque ainda conta com indefinição na ponta direita, com Sanabria e Ademir revezando durante os últimos jogos. Kike Olivera também é opção.

O goleiro Guido Herrera e o atacante Alejo Veliz aguardam regularização no Boletim Informativo Diário (BID) e podem ser novidades no banco de reservas. O zagueiro Marco Moreno já está liberado para estrear, mas passa por processo de recondicionamento físico e não deve ser relacionado.

O técnico Rogério Ceni analisou os próximos compromissos e destacou que a equipe precisa ter muita atenção para conquistar resultados importantes de olho na sequência da temporada.

"Agora vem uma sequência pesada de jogos seguidos. Atlético-MG fora, Corinthians em casa e Fluminense fora. Esta primeira partida terá um grau de dificuldade muito grande. Precisamos estar atentos, com destaque para bola aérea e cruzada. O campeonato está muito apertado esse ano. Um ou dois pontos que vai te deixar numa Libertadores, Sul-Americana ou zona de rebaixamento", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X BAHIA

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Cissé e Victor Hugo; Bernard, Mateo Cassierra e Tomás Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

BAHIA - Ronaldo; Roman Gomez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir (Sanabria), Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).