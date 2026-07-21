Duelos diretos por acesso e descenso abrem a 19ª rodada da Série B

O encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B promete esquentar a briga pelas primeiras colocações e também pela sobrevivência na divisão de acesso. A 19ª rodada começa na noite desta terça-feira com três partidas decisivas que mexem diretamente tanto com o G-6 quanto com o Z-4 - zona de rebaixamento.

A bola começa a rolar às 19h30 no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), onde o Novorizontino recebe o líder Criciúma. Garantido como o virtual campeão do primeiro turno com 36 pontos, o time catarinense tenta consolidar sua vantagem. Por outro lado, o rival soma 30, ocupa a sexta posição e necessita dos três pontos para não correr o risco de deixar a zona de playoffs do acesso.

Mais tarde, às 21h35, o Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO), será palco de mais uma batalha direta. O Vila Nova-GO, quarto colocado com 31 pontos, faz duelo equilibrado contra o Fortaleza, quinto colocado, com a mesma pontuação. Os goianos levam vantagem na tabela pelo critério de gols pró (25 a 21).

Também às 19h30, a Ressacada recebe um dramático 'jogo de seis pontos' entre equipes desesperadas. O Avaí entra em campo na 18ª colocação, com 17 pontos, tentando diminuir a distância para o Londrina, primeiro clube fora do Z4 com 20.

O adversário dos catarinenses será o América-MG, atual lanterna com apenas oito pontos, que tenta engatar uma reação urgente para não se distanciar dos concorrentes diretos.

A 19ª rodada segue na quarta-feira, com outros quatro jogos. A partir das 19h30, Operário-PR e Ponte Preta se enfrentam no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), no mesmo horário de Ceará e CRB, no Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Já às 20h30, o Goiás recebe o Sport, no estádio Hailé Pinheiro, pouco antes do duelo entre Náutico e Londrina, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

Na quinta-feira, a rodada será encerrada oficialmente com mais três partidas. A partir das 19h30, Athletic-MG e São Bernardo medem forças na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). Logo depois, às 20h30, é a vez do Cuiabá receber o Atlético-GO, na Arena Pantanal, pouco antes do duelo entre Botafogo-SP e Juventude, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).