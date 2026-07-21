Santos visita Universidad Central pela Sul-Americana sem estrelas e com cabeça no Brasileirão

Ter de disputar os playoffs da Copa Sul-Americana não estava nos planos do Santos. Nesta terça-feira, após uma fase de grupos muito ruim e reabilitação somente no fim, a equipe visita o Universidad Central, na Venezuela, às 21h30, desfalcada de suas estrelas e mostrando pouca importância à competição internacional. Neymar, Gabigol, e alguns titulares sequer viajaram para Valencia, onde será a partida, visando estarem prontos para o Brasileirão.

A cabeça dos santistas está no confronto de sábado, diante da lanterna Chapecoense, na Vila Belmiro, na qual apenas a vitória interessa sob a enorme ameaça de queda à zona de rebaixamento. Desta forma, Cuca não terá nem um banco completo na Venezuela após relacionar somente 21 jogadores.

Neymar, em cronograma físico pessoal após a participação na Copa do Mundo, é o principal desfalque. Gabigol será preservado para evitar lesões musculares, assim como Willian Arão, Igor Vinícius e o jovem volante Gustavinho. Em recuperação de lesões, João Schmidt e Moisés ficaram no Brasil e Cuca ainda pode promover mais mudanças.

Em busca de espaço após cair em descrédito no clube, Roni tem esperança de substituir Thaciano - perdeu gol incrível diante do Botafogo -, enquanto Bontempo pode dar lugar a Samuel Pierri.

De certo é que o jogo servirá para os relacionados darem a volta por cima após apresentação boa diante do Botafogo, mas muitos gols desperdiçados e consequente derrota por 2 a 1 no Brasileirão, derrubando o time para a 16ª colocação, a primeira fora do descenso.

Cuca não se cansa de elogiar a evolução santista. Ocorre que a produção não vem sendo traduzida em pontos ou triunfos e novamente vem irritando a torcida, desacreditada desde o primeiro semestre por causa das tantas frustrações. Voltar com resultado positivo na mala da Venezuela é questão de honra, mesmo com escalação desfigurada.

"É tirar lições e benefícios para o futuro, ver o jogo bom que foi feito (contra o Botafogo), com a utilização de muitos meninos que serão muito importantes para nós. É levantar a guarda deles para fazer novamente um bom jogo e quem sabe com uma sorte melhor e vencer", disse Cuíca ainda no Engenhão, já projetando a reabilitação na Copa sul-americana.

O jogo, inicialmente, seria realizado em Caracas, mas por causa dos fortes terremotos que atingiram a Venezuela recentemente, o palco acabou mudado para Valencia, o que deixará a Universidad Central em "campo neutro".

O time de Daniel Sasso vem embalado pelo título venezuelano de 2025 e, mesmo ficando somente em terceiro na chave da Libertadores, vê a chance de integrar o mata-mata da Copa Sul-Americana como chance de premiar a sua grande fase da história.

O clube perdeu Cuesta, sua referência ofensiva, negociado com o Sporting Cristal, e apostará todas as suas fichas no entrosamento entre Zapata e Bolívar para abrir vantagem no confronto.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD CENTRAL X SANTOS

UNIVERSIDAD CENTRAL - Morales; Kendrys Silva, Velásquez, Peraza e Carrillo; González, Solé, Sosa, Zapata e Rodríguez; Bolívar. Técnico: Daniel Sasso.

SANTOS - Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres (João Ananias) e Escobar; Oliva, Bontempo (Samuel Pierri) e Rollheiser; Miguelito, Barreal e Thaciano (Rony). Técnico: Cuca.

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

ÁRBITRO - Gery Vargas (BOL).

LOCAL - Estádio Misael Delgado, em Valencia, Venezuela.