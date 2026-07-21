CBF confirma utilização do impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Brasileirão

A CBF confirmou nesta terça-feira, 21, a utilização do sistema de impedimento semiautomático a partir da 20ª rodada do Brasileirão. A estreia da tecnologia será no sábado, 25 de julho, às 18h30, nas partidas entre Athletico Paranaense x Internacional, na Arena da Baixada, e Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro. Todos os outros oito jogos vão contar com o uso da ferramenta.

Além dos 19 estádios utilizados pelos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, a Arena Barueri também contará com a tecnologia do impedimento semiautomático. O Palmeiras atuará no local como mandante quando o Nubank Parque estiver indisponível para receber uma partida oficial de futebol nesta temporada. Os custos da operação não foram revelados pela entidade.

A tecnologia foi prometida pelo presidente da CBF, Samir Xaud, em agosto do ano passado. Em novembro daquele ano, a implantação do impedimento semiautomático foi confirmada pelo cartola durante a primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem, que reuniu representantes de clubes e federações. De lá para cá, equipes da CBF e da Genius IQ, responsável pela operação do sistema, realizaram vistorias nos principais estádios do País durante oito meses.

"Quando assumimos o compromisso de implantar o impedimento semiautomático (SAOT), deixamos claro que a modernização da arbitragem seria uma prioridade da nossa gestão. Hoje entregamos essa tecnologia ao futebol brasileiro após um processo criterioso de planejamento, testes e capacitação. É um investimento que aproxima o Campeonato Brasileiro dos mais altos padrões internacionais e reforça nosso compromisso com a transparência, a justiça esportiva e a credibilidade das competições promovidas pela CBF", afirmou o presidente da CBF, Samir Xaud.

Em nota, a CBF afirma que o Brasil teve a implantação mais rápida do sistema de impedimento semiautomático, comparado aos demais países que adotaram a tecnologia. A entidade concluiu em oito meses um projeto que abrange um território de 8,5 milhões de km², quase 35 vezes maior que a Inglaterra, onde a Premier League levou cerca de um ano para implementar o sistema em 20 estádios.

A CBF afirma ainda realizou vistorias, instalações, testes e treinamentos em 20 arenas, além de validar a tecnologia em partidas oficiais antes da estreia no Campeonato Brasileiro.

Sandro Meira Ricci, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, vê a implementação do impedimento semiautomático como um avanço do futebol brasileiro e um compromisso da entidade com a melhoria da arbitragem. "O principal propósito é oferecer ainda mais precisão, transparência e agilidade na análise dos lances de impedimento, especialmente naqueles de maior complexidade, contribuindo para decisões cada vez mais consistentes e para o fortalecimento da confiança de todos os envolvidos no jogo."

COMO VAI FUNCIONAR O IMPEDIMENTO SEMIAUTOMÁTICO?

Cada praça esportiva recebeu entre 28 e 32 câmeras dedicadas, com cinco servidores em cada local, garantindo a ligação entre elas. As imagens captadas no estádio serão enviadas em tempo real para a Central do VAR, localizada no Rio de Janeiro. A Central conta com 10 salas, equipadas com as tecnologias do VAR e SAOT de forma integrada.

Os dados captados são enviados para a sala do árbitro de vídeo (VAR), onde são combinados com o sistema de rastreamento dos jogadores, realizado por câmeras espalhadas pelo estádio. A integração entre essas tecnologias possibilita uma análise mais precisa de lances como impedimentos e toques de mão.

Netto Góes, Diretor da Comissão de Arbitragem da CBF e que participou de todo o processo de instalação da tecnologia no futebol brasileiro, afirma que a o uso da tecnologia coloca o Brasileirão em sintonia com as principais competições do planeta. "Nosso objetivo é oferecer cada vez mais precisão, transparência e confiança nas decisões de campo, fortalecendo a credibilidade da competição e proporcionando mais segurança para árbitros, atletas, clubes e torcedores."

VEJA OS ESTÁDIOS COM O IMPEDIMENTO SEMIAUTOMÁTICO

1. - Arena da Baixada (Athletico Paranaense)

2. - Arena MRV (Atlético-MG)

3. - Arena Fonte Nova (Bahia)

4. - Nilton Santos (Botafogo)

5. - Arena Condá (Chapecoense)

6. - Neo Química Arena (Corinthians)

7. - Couto Pereira (Coritiba)

8. - Mineirão (Cruzeiro)

9. - Maracanã (Flamengo e Fluminense)

10. - Arena do Grêmio (Grêmio)

11. - Beira-Rio (Internacional)

12 - Alfredo Jaconi (Juventude)

13. - Maião (Mirassol)

14. - Nubank Parque (Palmeiras)

15. - Arena Crefisa Barueri (Palmeiras)

16. - Cícero de Souza Marques (Red Bull Bragantino)

17. - Vila Belmiro (Santos)

18. - Morumbis (São Paulo)

19. - São Januário (Vasco da Gama)

20. - Barradão (Vitória)