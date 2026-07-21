Coritiba x Palmeiras marca primeiro confronto da Série A com duas presidentes mulheres

O duelo entre Coritiba e Palmeiras, marcado para esta quarta-feira, 22, no Couto Pereira, terá um significado histórico fora das quatro linhas. Pela primeira vez, os dois clubes que se enfrentam em uma partida da Série A terão mulheres ocupando simultaneamente o cargo máximo da administração. Do lado paranaense, Marianna Libano representa o Coxa, enquanto Leila Pereira é a presidente do clube paulista.

A presença das duas dirigentes à frente de clubes da elite do futebol brasileiro representa um marco em um ambiente historicamente dominado por homens. Marianna destacou a trajetória de Leila e afirmou ter na dirigente palmeirense uma referência.

"A Leila é mais do que uma inspiração. Por toda gestão que ela faz dentro do Palmeiras, ela é de fato inspiradora em todos os quesitos", afirmou em entrevista ao portal da Band.

Apesar do momento histórico, a presidente do Coritiba ressaltou que cenário precisa avançar com a chegada de mais mulheres à gestão dos clubes: "Ainda é pouco ter só duas mulheres à frente de seus clubes na Série A. Que logo venham mais mulheres competentes lidando com o futebol diariamente", disse.

Leila Pereira está no comando do Palmeiras desde 2021 e foi reeleita para um segundo mandato. Durante sua gestão, o clube manteve protagonismo no futebol brasileiro e sul-americano, com conquistas importantes e investimentos na estrutura da equipe.

Já Marianna Libano assumiu a presidência do Coritiba em dezembro de 2024, em um momento de reconstrução administrativa do clube. Sua chegada representa também um novo capítulo na participação feminina na direção de equipes tradicionais do futebol nacional.

Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h30 (de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.