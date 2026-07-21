Inter Miami sem pressa para ter o astro Messi e De Paul: 'Fora pelo tempo que for necessário'

Messi está em Rosario para férias com a família. De Paul ficou nos Estados Unidos, mas não para reapresentação ao seu clube. A dupla, vice-campeã com a Argentina na Copa do Mundo, vai aproveitar os próximos dias para descansar e, segundo o técnico do Inter Miami, não há pressa para voltarem a jogar.

Também argentino, Guilhermo Hoyos afirmou que seus pupilos precisam de muito descanso e tempo com a família após disputada e desgastante Copa do Mundo. O Sindicato dos Jogadores Profissional prevê ao menos 21 dias de férias, mas o treinador já adiantou que o período pode ser prolongado.

"Eles ficarão fora pelo tempo que for necessário", afirmou Hoyos. "A Copa do Mundo terminou há poucos dias e o que eles mais precisam é descansar e estar com seus entes queridos em casa", destacou o técnico argentino à imprensa antes do treino do Inter Miami.

O próximo compromisso da equipe ocorre no dia 25 de julho, diante do Montreal, pela Major League Soccer. Depois, no dia 29, em Charlotte, ocorre o Jogo das Estrelas da MLS, que já causou suspensão ao astro no ano passado por causa da sua ausência. Como a data ainda estará no descanso das férias, Messi será desfalque pelo terceiro ano seguido.

Messi está com 39 anos e vinha tratando uma lesão antes da Copa do Mundo. O astro disputou normalmente a competição e só deve retomar as atividades com o Inter Miami, assim como De Paul, em meados de agosto.