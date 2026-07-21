Clube búlgaro é punido pela Uefa por torcedor fazer saudação nazista em briga na Europa League

O CSKA Sofia, da Bulgária, foi punido pela Uefa nesta terça-feira, 21, em um total de 55 mil euros (cerca de R$ 318,5 mil) por conta de conduta violenta de torcedores e uma saudação nazista proferida durante jogo contra o Derry City, da Irlanda. A partida foi válida pela primeira pré-eliminatória da Europa League de 2026-27.

Além da infração em dinheiro, o clube ficou proibido de vender ingressos para a próxima partida fora de casa, que será contra o Qarabag, do Azerbaijão, na próxima quinta-feira, 23, pela competição continental. Os motivos englobam "arremesso de objetos", "distúrbios provocados pelo público", "atos que causem dano ao estádio", "violação das normas de conduta adequada" e "comportamento racista e/ou discriminatório".

Pouco antes do início da partida disputada em 16 de julho, as arquibancadas do Ryan McBride Brandywell Stadium foram tomadas por uma confusão quando torcedores do CSKA Sofia confrontaram uma linha de seguranças em área neutra. Alguns fãs do dono da casa Derry City, incluindo crianças, precisaram entrar no campo para se deslocarem a um lugar seguro.

Diversos vídeos publicados nas redes sociais mostram os momentos de tensão no estádio. Um deles, flagra um torcedor fazendo a saudação nazista, em que coloca a mão no peito, com a palma para baixo, e depois a levanta.

Também é possível notar que havia uma bandeira antifascista nas mãos de um adepto do Derry City, para quem o homem 'apontava' o gesto. O ocorrido fez com que o início do jogo pela Europa League atrasasse em 15 minutos.

Além das multas, o CSKA Sofia deverá indenizar o adversário por danos causados à estrutura do Ryan McBride Brandywell Stadium. O Derry City também foi multado, em 20 mil euros (R$ 115,9 mil), por conta da invasão ao gramado, arremesso de objetos, distúrbios e o que a Uefa chamou de "proteção insuficiente da área de jogo contra intrusos".