Gavi diz que Paredes não tem de ser punido por confusão na final da Copa: 'É tudo futebol'

Campeões da Copa do Mundo com a Espanha, Gavi e Fabián Ruiz foram homenageados nesta terça-feira, 21, em Los Palacios y Villafranca, cidade natal de ambos. Após a cerimônia, Gavi se manifestou sobre a confusão entre os jogadores das duas seleções no gramado do MetLife Stadium depois do apito final, em especial sobre as agressões que sofreu do argentino Leandro Paredes. Ao ser questionado sobre uma possível punição ao rival, o jogador do Barcelona avaliou que não deveria haver sanção aos adversários.

"Acho que eles não tem que ser suspensos. Entendo que não é uma boa imagem para as crianças, mas também tem aquela parte do futebol que é um pouco mais violenta. Talvez o mais lógico para mim seria expulsá-lo no jogo e pronto, mas como eu te digo, no final acho que é tudo futebol e tem que ser assim", disse o jogador do Barcelona em entrevista ao perfil Zona Mixta no X.

Logo após a vitória da Espanha sobre a Argentina, houve um desentendimento entre argentinos e espanhóis. Primeiro, Paredes derrubou Eric García e, na sequência, agrediu Gavi, o que lhe rendeu uma cartão vermelho.

Na segunda-feira, 20, durante o desfile em ônibus aberto da delegação espanhola pelas ruas de Madri, torcedores sugeriram que Gavi participasse de uma luta de boxe contra Paredes. Lamine Yamal, Fabian Ruiz e Rodri, inclusive, seguraram durante o desfile um cartaz com a frase "Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi", uma referência ao evento de lutas de boxe entre influenciadores e celebridades criado pelo streamer Ibai Llanos. Gavi também participou da brincadeira em tom de provocação e disse "te vejo lá" para o argentino em frente a uma câmera.

De acordo com o canal Sky Sports, da Inglaterra, a Fifa abriu uma investigação disciplinar para apurar os incidentes envolvendo membros da seleção argentina. Ainda segundo a emissora, a entidade irá analisar os relatórios da arbitragem e as imagens da decisão antes de definir se haverá punições aos envolvidos.