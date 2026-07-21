Criciúma vence o Novorizontino e dispara na liderança da Série B

O Criciúma chegou à sua sexta vitória consecutiva e lidera com folga a Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), visitou o Novorizontino e venceu por 1 a 0, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno.
O gol da vitória foi de Diego Gonçalves, aos 36 minutos do segundo tempo. A vitória coloca o Criciúma com sete pontos de vantagem e uma partida a mais que o segundo colocado, o Juventude: 39 contra 32 pontos. Em sexto lugar, o Novorizontino completa o G-6 com 30 pontos.
Líder da Série B e invicto agora há 14 jogos, o Criciúma levou sustos na reta inicial e quase saiu atrás do placar. Aos oito minutos, Luciano Castán vacilou e Oyama recebeu na cara do gol, mas Pedro Santos salvou. Carlão também gerou perigo, em cabeçada que passou perto.
Apesar de um duelo de G-6, a partida ainda tinha ritmo lento, mas Otero colocou emoção: cobrou falta com efeito de muito longe, mas Jordi espalmou. Do outro lado, Carlão quase colocou o Novorizontino na frente, mas carimbou a trave. Matheus Bianqui, também de cabeça, foi mais um a ficar no quase, assim como Maykon, que cruzou fechado e Pedro Santos precisou conferir.
Não contente com o resultado ofensivo, Eduardo Baptista colocou Cauê no lugar de Fellipe Mateus, que saiu com dores no pé, optando por um jogador de maior presença na grande área. Mesmo assim, a segunda etapa foi marcada por chances desperdiçadas: Rômulo, do time da casa, chutou fora duas vezes, assim como João Carlos e Gui Lobo, do outro lado.
A grande chance do jogo surgiu aos 34 minutos, quando mais uma vez o Novorizontino perdeu gol cara a cara: Matheus Bianqui finalizou em cima do goleiro. Diego Gonçalves foi a campo e, em menos de um minuto, recebeu lançamento para desafiar Jordi na cara do gol e abriu o placar. O VAR corrigiu a anulação inicial por impedimento no campo e o tento foi validado. Não houve reação, nem no desespero do time paulista atrás do empate.
O Criciúma volta a campo abrindo o segundo turno da Série B no domingo, às 16h, no Estádio Heriberto Hulse, onde recebe o Náutico. O Novorizontino joga às 18h30, visitando o Londrina, no Estádio do VGD.
FICHA TÉCNICA
NOVORIZONTINO 0 X 1 CRICIÚMA
NOVORIZONTINO - Jordi; Alvariño, Carlinhos, Patrick e Maykon; Luís Oyama (Léo Naldi), Matheus Bianqui (Titi Ortíz) e Rômulo (Diego Mathias); Vinícius Paiva (Ronald Barcellos), Carlão e Reidiney (Juninho). Técnico: Enderson Moreira.
CRICIÚMA - Pedro Santos; Rodrigo, César Martins e Luciano Castán; Willean Lepo, Gui Lobo (Thiaguinho), Eduardo (Diego Gonçalves) e Marcelo Hermes; Otero (Ronald), Fellipe Mateus (Cauê) e Waguininho (João Carlos). Técnico: Eduardo Baptista.
GOL - Diego Gonçalves, aos 36 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Luís Oyama, Alvariño e Léo Naldi (Novorizontino); Luciano Castán (Criciúma).
ÁRBITRO - Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).
RENDA - R$ 25.590,00.
PÚBLICO - 2.007 torcedores.
LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).