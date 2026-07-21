Avaí vira sobre América-MG em três minutos e respira contra Z-4 da Série B

O Avaí conseguiu um importante respiro contra a degola na Série B do Campeonato Brasileiro. Na abertura da 19ª rodada, nesta terça-feira, mostrou forças frente à torcida e derrotou o América-MG por 2 a 1, de virada. O visitante vencia o jogo com gol de Paulo Victor até a parte final do jogo, mas levou a virada em três minutos, com gols de Daniel Penha e Thayllon.
Com o resultado, os catarinenses sobem a 20 pontos, mas seguem dentro do Z-4, na 17ª posição. Os mineiros, por outro lado, perdem a chance de sair da lanterna, pois estacionam nos oito pontos, igual a Ponte Preta que tem uma vitória a mais: 2 a 1.
A partida começou bastante movimentada, com os dois lados tendo uma boa chance cada. A primeira foi do América-MG, quando Segovinha recebeu na entrada da área e finalizou próximo ao gol. Em seguida, o Avaí respondeu: Jean Lucas levantou falta na área, Allyson raspou e Jefferson Maciel, livre, furou ao tentar concluir.
Os mineiros voltaram a levar perigo após falta ensaiada. Guilherme Parede recebeu de Segovinha e bateu para defesa de Igor Bohn. Do meio para o fim, Quaresma vacilou e Segovinha tentou aproveitar, no entanto parou no goleiro adversário.
Na base da pressão, saíram à frente: após escanteio, Manoel esbarrou em milagre do camisa 1; na sobra, Paulo Victor completou ao fundo da rede.
Para o segundo tempo, o Avaí voltou com uma novidade buscando dar nova dinâmica, enquanto o América se manteve inalterado. A mexida fez os catarinenses serem perigosos primeiro e no início: Wallison recebeu na entrada da área e acertou o travessão; impedimento foi marcado. A resposta veio numa pancada de Jorge Jiménez, recém-acionado, que ficou em Igor.
O panorama aberto gerou bons lances. Os mandantes até balançaram as redes com Daniel Penha, porém a arbitragem marcou impedimento. Em sequência, Sorriso testou perigosamente sobre a meta.
Na reta final, Jefferson Maciel foi puxado na pequena área depois de cruzamento de Daniel Penha, com o pênalti confirmado pelo VAR. O próprio Daniel cobrou o pênalti e marcou aos 41 minutos. Dois minutos depois, num contra-ataque, Thayllon saiu em disparada, superou a marcação de um zagueiro e tocou na saída do goleiro, selando a virada aos 43.
Os times voltam a campo, pela 20ª rodada da Série B. O Avaí encara o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, às 19h30 da terça-feira, já o América-MG enfrenta o Goiás, na Arena Independência, às 18h30 do domingo.
FICHA TÉCNICA
AVAÍ 2 X 1 AMÉRICA-MG
AVAÍ - Igor Bohn; Wallison (Wenderson), Allyson, Jefferson Maciel e Quaresma (Sorriso); Zé Ricardo (Del Piage), Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas (Léo Gamalho); Thayllon e William. Técnico: Allan Aal.
AMÉRICA-MG - Gustavo; Filipe Dahora, Luca Sosa, Manoel e Dalbert; Felipe Amaral (Jorge Jiménez), Yago Souza (Gabriel de Oliveira) e Segovinha (Gabriel Domingos - Elizari); Gabriel Barros (Ítalo), Paulo Victor e Guilherme Parede. Técnico: Umberto Louzer.
GOLS - Paulo Victor, aos 38 minutos do primeiro tempo; Daniel Penha, aos 41, e Thayllon, aos 43 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Segovinha, Filipe Dahora, Jorge Jiménez, William, Gabriel de Oliveira (AMG).
ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).
RENDA - R$ 115.838,00.
PÚBLICO - 5.652 (4.912 pagantes).
LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).